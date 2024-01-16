貪警圖收2百萬當「毒梟軍師」走私1.5公噸毒品　重判10年半定讞

▲保三員警與毒梟期約收賄200萬，遭重判10年半定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄檢調單位2019年偵破史上最大宗毒品案件，總計查扣1.5公噸安非他命與K他命毒品，深入調查後竟發現時任保三總隊員警吳駿卿，竟答應毒梟收2百萬元賄賂，擔任毒梟的軍師。案發後吳男棄保潛逃，已經遭發布通緝，最高法院也在16日，將他重判有期徒刑10年6月定讞。

判決指出，綽號「阿文」的毒梟林夏舟，2018年11月間，謀議自越南以夾藏貨櫃的方式，走私K他命毒品進台灣，找上時任職於保三總隊第二大隊第一中隊負責安檢業務警員吳駿卿，以及另名沈姓報關業者。最後吳男獻策，以某鋼鐵公司名義，謊稱貨櫃進口生石灰夾藏物品走私進口。雙方更約定，若因此事成，吳男可以分得200萬元的酬勞。

隨後吳男就以職務之便，將該鋼鐵公司報關安檢的公司大小章影本，交由毒梟製作假印章，再製作成假報關資料。而後吳男就與毒梟合作，2018年首次闖關1公噸K他命失敗。隔年1月份，再以相同手法走私，從越南進口木材合板，藏入1公噸K他命外，毒梟再自行增加0.5公噸安非他命。結果檢警人員事先掌握消息，開貨櫃檢查，果然查獲這批毒品；但吳男也通風報信，以致毒梟不敢出面領取貨物。最後檢警循線破獲毒梟，並查獲吳男的惡行。

案經起訴後，林姓毒梟最後遭判刑11年定讞，至於吳男一二審均遭判刑12年，其中偽造文書罪部分，判刑1年半先行定讞，至於違背職務期約收賄罪則撤銷發回更審。但檢方通知吳男到案執行時，發現吳男棄保潛逃，因此檢方在去年6月間就對吳男發布通緝。而行賄罪部分更二審改判有期徒刑10年6月，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。