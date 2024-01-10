華航年終平均5個月　董事會今拍板！調薪4%、加發2萬激勵金

▲華航內部信。（圖／讀者提供）

記者李宜秦／台北報導

中華航空發布內部信件，全體年終獎金為8.6萬元，再加一個月薪資，另有激勵金2萬元，同時公布調薪幅度，為平均基本薪資4%，加晉支700元。

根據讀者提供的華航內部信件內容顯示，今年年終獎金包括定額獎金8.6萬元加1個月薪資；考績獎金優等3.2個月、甲上2.9個月、甲2.6月、甲下2.3個月；激勵金2萬元。

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另調薪平均基本薪4%加晉支700元，不含2023年9月抗通膨加薪2000元。機師因薪資結構不同，調薪部分以晉級方式另計。時薪人員則對半發放，以上獎金將併入1月薪資於月底統一發放。

華航表示，感謝所有員工及企業工會對公司政策的配合及支持，勞資齊心、共同努力，展現出強大的團隊凝聚力，讓2023年能有斐然的營運成果，經董事會今（10）日審議通過，依公司與企業工會協商共識辦理，2023年終獎金平均約5個月基本薪（另加發2萬元激勵金），2024年平均調薪4%（不含年度晉支）。今年公司也將持續衝刺，為營利再創高峰。

▲華航董事會拍板年終發放。（示意圖／華航）

另外長榮航空日前也表示，2023年受惠於全球航空業復甦，公司基於一貫照顧員工的理念，並感謝同仁一年來與公司共同努力打拼，因此與同仁分享經營的成果，包括長榮航空與轄下公司將平均發放6個月年終獎金，創公司成立以來最高紀錄。同時，各公司依年度結算之盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

此外，長榮航空也指出，衡酌公司營運績效、物價指數及生活水平，並提升公司招募競爭力及激勵留才，自明年起空地勤亦將大幅調整薪資，地勤及空服員平均調整5,000元，飛行員依職等不同調整11,000~20,000元。

長榮航空強調，無論年終獎金發放或是薪資調整，均會依個人整體績效表現酌予增減。考量長榮航空的經營成果是轄下公司同仁齊力協作達成的結果，因此今年年終獎金除長榮航空外，亦適用於長榮航太、長榮航勤、長榮空廚、長榮空運倉儲等轄下企業。