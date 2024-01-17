「生殖法」修法不應歧視未婚！伴盟：單身女性、女同志應先開放

▲「人工生殖法」開放優先順序，立委尚未取得共識。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

「人工生殖法」成為新一屆立委修法重點，不過昨16日立委討論時，針對生殖法開放的優先順序、代理孕母方面未產生共識。台灣伴侶權益推動聯盟（伴盟）表示，每個人都有平等成家的權利，不應該因為性傾向、有無婚姻狀態，而有差別待遇；由於「代理孕母」高度涉及第三人的身體自主權，應有更周全的討論；反而應優先開放單身女性、女同志來使用人工生殖。

有關人工生殖法修法討論，16日國民黨準立委陳菁徽表示，將針對單身女性、女同志、未婚異性戀情侶部分優先通過使用人工生殖；不過民眾黨陳昭姿則認為，希望讓傳統異性戀的不孕症夫妻，開放「代理孕母」優先通過，討論因此尚未取得共識。

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伴盟表示，很高興看見新任立委積極關注人工生殖議題，但對於處理順序的歧異，伴盟一向主張人人都有平等成家的權利，不應該因為性傾向、婚姻狀態，而有差別待遇。

▲「人工生殖法」修法優先順序，伴盟主張應優先開放單身女性、女同志。（圖／Facebook／台灣伴侶權益推動聯盟）



伴盟說明，在人工生殖領域上，台灣早已開放異性戀夫妻接受捐精與捐卵，因此在既有規定上，直接開放單身女性、女同志配偶接受捐精理所應當，所以主張應優先處理。

至於因為子宮缺損，而有「代理孕母」需求的異性戀、女同志配偶、又或是想生育卻缺乏子宮的男同志配偶、單身者，需要借助第三人的子宮來孕育，這高度涉及第三人的身體自主權，伴盟認為，這應該有更周全的討論。

伴盟主張，代孕制度應擴大社會討論，在確保代孕者權益、子女最佳利益的原則下進行研議，至於單身女性、女同志使用人工生殖，目前並無障礙，應優先通過。