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社會 社會焦點 保障人權

怨婚後沒小孩！台中男師要女師「當我的代理孕母」　挨告性騷慘了

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

▲台中男師向女師稱「當我的代理孕母」，遭提告求償。（示意圖，非本案當事人／Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名國小男老師與妻子結婚多年，遲未擁有孩子，竟向女老師稱「可以幫忙當代理孕母」，還傳送日本新興行業「懷孕師」的新聞文章給對方，害女師嚇得向校方提出性騷擾申訴，再提告求償15萬元。台中簡易庭判處8萬元為適當。

女師控訴，2022年某天下午男師突然撥打LINE電話，表示校內老師們有在注意彼此的行為，並刻意稱對她很好是有原因的，接著又說到跟他跟妻子結婚多年沒小孩，原本想領養，妻子雖表示不想，但如果他想跟別人生小孩抱回來養也可以，話鋒一轉提及台灣代理孕母是違法的，豈料對方卻突然說「你可以幫我的忙，當我的代理孕母」，使她當下不知所措，並斥責男師。

沒想到同日下午5時許，男師竟傳送一則新聞「免費與女生行房捐精！日本新興行業『懷孕師』」，使她備感不舒服；隔天2人在走廊相遇時，男師仍若無其事打招呼，且數次打電話或到教室找她，女師表明他的行為已嚴重影響她的心情，請不要再接近自己，惟男師依舊不在意，持續試圖聯絡，並傳送文章「失聯後的我們，還有機會和好嗎？」及youtube「分手的決心」影片，使女師困擾不已。

女師無奈表示，男師行為已嚴重影響日常生活，甚至害她晚上做惡夢，決定向校方提出性騷擾申訴，校方開會評議後於2023年2月10日申訴成立，故再提告求償15萬元。

男師辯稱，因妻舅意外往生，整理期遺物時與妻子萌生後悔未凍卵生子，「沒想到說者無心，聽者有意」，之後他誤認女師認為凍卵代理孕母不可行，才傳探討「少子化」及「生殖輔助醫療」資訊，結果造成誤會，本人深感遺憾，「就算要找代理孕母，也是到醫院做試管，完全沒有私人接觸」，強調自己被告性騷擾後也很受傷，請求駁回。

法官認為，男師出庭時稱「....我承認有錯，我沒有要辯解，希望念在多年同事，原諒我一時疏失」、「我一直不知道她在氣什麼，後來才知道，我應該做事光明磊落一點，多尊重別人一點」，足認男師已承認性騷擾一事，判賠8萬元為適當。可上訴。

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