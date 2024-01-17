基隆某高職霸凌！5人圍1男「連出重拳」痛毆　他崩潰頭槌破門而出

▲基隆某高職發生霸凌事件，受害學生崩潰頭槌破門而出。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆某高職學生16日發生衝突事件！4名男學生將一名同學帶到廁所內，其中一人更猛力出拳朝男同學胸口痛毆，男同學壓抑不住情緒用頭猛撞廁所門破門而出。針對此事件，校方回應，已立即啟動校園霸凌防治小組會議，將進行相關調查。

透過事發影片可發現，殘障廁所內有5名男學生，另外還有一名學生在鏡頭外掌鏡。只見其中一人站在牆邊一動也不動，男學生A先是雙手猛推站在牆邊的男同學，嗆聲「是在嗯三小喔」，男學生B見狀則是問「不會一拳塞下去喔」，接著連續出3拳，朝男同學胸部重擊，痛毆完男同學後，還稱「這樣不會是不是，還要我教喔？」

男同學痛得用手撫胸，但仍不敢移動位置，下秒他疑似不堪壓力，壓抑不住情緒用頭猛撞廁所門數下，並用手用力捶門，一路崩潰大吼破門而出。男學生B見狀一度傻眼，伸出手似乎想拉住對方，霸凌全程都被錄下外流。

針對這起事件，校方指出，16日晚間8時35分接獲警方通知，校內疑似發生衝突事件，即進行相關人員比對，確認涉事學生身分後，隨即聯絡學生、家長關心現況，並了解事件發生經過，確認為單一事件。

同時校方也於16日深夜10時20分依規定完成教育部校園安全暨災害防救通報中心通報，並於17日上午8時召集各處室主管、科主任及導師召開會議。

校方表示，會議中3點決議如下，立即啟動校園霸凌防治小組會議，進行相關調查；目前正值期末考期間，將雙方學生分開不同考場，確保學生考試權益；輔導室即刻對學生進行二級輔導，協助並維護學生心理健康。

校方指出，學校在各式課程與活動中均積極引導學生學習情緒壓力管理、人際衝突因應、自我保護與求助等面向，後續仍會持續加強反霸凌及校園安全與法治宣導。