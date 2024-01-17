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大選後接「大寒」　3生肖注意了

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周六是「大寒」，周日有強冷空氣南下，民眾要做好保暖措施。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師，大選後，接著1/20就是24節氣的「大寒」，生肖屬「牛、龍、狗」要特別注意。

TOP 3 : 狗－情緒不穩、伴侶不安

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「大寒」屬狗的人容易有不穩定情緒，會造成婚姻、伴侶關係有意外的發展，容易讓伴侶有不安定感。

建議需要保持開放和坦誠溝通，自身也得學習管理情緒和情感波動，能讓你更加保持冷靜。

TOP 2 : 龍－理解有誤、注意睡眠

屬龍的在大寒天要注意，你容易受身邊親友影響，容易使你的判斷跟理解有錯誤產生。也要注意不要睡前滑手機，導致睡眠品質下降。

建議努力保持清晰的表達和理解能力，睡前多聽心靈音樂，保持心情平靜，不要去想明天會發生什麼事，就能安穩入眠。

TOP 1 : 牛－注意感冒、健康問題

屬牛的在大寒7天內，遠離感冒中的人，也有較多且不規律的活動，可能導致身體有不穩定的情況，特別是過度活動和衝動，可能對健康產生影響。

建議要記得平衡行動和休息，找到適合自己的健康習慣和生活方式，而且適當休息和放鬆，對於維持健康非常重要。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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