　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

▲▼ 100元,百鈔,鈔票（圖／記者劉維榛攝）

▲百元鈔示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日分享，12生肖用什麼顏色的錢包，最能聚財，替自己增加財運；不僅如此，老師更透露，編號尾數是41的百元鈔，非常適合在今年當錢母使用。

艾菲爾日前在粉專提到，「錢包是我們生活中重要的日常用品，而錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵。對於12生肖來講，用什麼顏色的錢包最能聚財呢？現在就跟著艾菲爾老師一起看看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，除了簡單用生肖來判斷，也可以查自己的八字喜忌，像是命理忌火，那就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包。但無論是什麼色系的包包丶錢包，都建議以深色的皮夾為主。

生肖五行為木的虎、兔

►適合用綠色或藍色的錢包

綠色是木的代表色，可以增強木的生旺氣，有助於提升財運和事業運。 藍色是水的代表色，可以滋養木，讓木更茁壯，有助於增加收入和財富。 這兩種顏色的錢包都可以讓老虎、兔子的朋友在新的一年裡，有更多的財源滾滾來。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

生肖五行為火的蛇、馬

►適合用紅色或紫色的皮夾

紅色是火的代表色，可以增強火的旺盛氣，有助於提升人氣和桃花運。 紫色是火中帶金的顏色，可以增加貴人運和權力運，有助於提升地位和名聲。 這兩種顏色的錢包都可以讓蛇、馬的朋友在新的一年裡，有更多的機會和好運。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

生肖五行為土的牛、龍、羊、狗

►適合用黃色或棕色的錢包

黃色是土的代表色，可以增強土的穩定氣，有助於提升健康和家庭運作。 棕色是土中帶木的顏色，可以增加學習和創造力，有助於提升智慧和才能。 這兩種顏色的錢包都可以讓牛、龍、羊、狗的朋友在新的一年裡，有更多的安全感和成就感。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

生肖五行為金的猴、雞

►適合用白色或金色的皮夾

白色是金的代表色，可以增強金的清潔氣，有助於提升品味和形象。 金色是金中帶火的顏色，可以增加活力和魅力，有助於提升自信和吸引力。 這兩種顏色的錢包都可以讓猴子、雞的朋友在新的一年裡，有更多的魅力和風采。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

生肖五行為水的鼠、豬

►適合用黑色或灰色的皮夾

黑色是水的代表色，可以增強水的深沉氣，有助於提升智慧和隱藏力。 灰色是水中帶土的顏色，可以增加實力和耐力，有助於提升實力和堅持力。 這兩種顏色的錢包都可以讓老鼠、豬的朋友在新的一年裡，有更多的智慧和堅持。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
快訊／鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉了
綠白合已有默契？　游淑慧嘆：實在很怕黃珊珊、柯文哲、陳智菡
LIVE／國會龍頭戰恐三腳督！閣揆4人選熱門　男擄女與警駁火
美代表團會晤賴清德　AIT：傳達維持台海現狀、不支持台灣獨立
立委高票當選！　360萬選舉補助款全捐了
立院龍頭之爭　綠委揭過往經驗：傾向跟民眾黨合作
金溥聰遭控拿假民調「騙朱立倫」　國民黨：內參民調皆黨中央執行
46歲陸網紅名醫猝死！　同事曝死因：可能和感冒有關
礁溪旅館交戰瞬間！嫌犯擄女與警「走廊連轟10槍」　中彈倒地哀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

國外旅遊「護照遺失」3步驟搞定：3小時就可拿到入國證明書

全校只剩5人！鹿谷國小和雅分校8月廢併　南投縣府將補助交通費

整盒鍋貼像被轟炸過！他愣「根本致癌物」　7千人看傻：被罵1年還沒改進

超級煩！臉書聊天室「被無臉大軍攻陷」　苦主狂+1：根本刪不完

新年最強冷空氣來了！周末起連襲6天「急凍7°C↓」　全台濕一片

日本賑災專戶捐款超過3.9億　倒數3天關閉帳戶

施明德肝癌病逝 享年83歲

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

「立院龍頭」支持誰？　民眾黨團要求藍綠提4具體承諾

戴資穎重返世界第3！　為球迷這舉動向東宗致歉

調皮爸狂搶兒冰淇淋！　他一臉委屈→氣到大哭

李荷妮產後回歸化身「雙面寡婦」　自豪一打十七...根本超ㄎ一ㄤ

女問「為何視訊不跟她掛睡」　男友秒回：手機爆炸躺更久

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

快訊／台14甲線合歡山路段局部路面結冰　車輛須掛雪鏈、大車禁行

2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

每週排便不到3次「容易失智」！醫曝原因示警：死亡從大腸開始

國外旅遊「護照遺失」3步驟搞定：3小時就可拿到入國證明書

全校只剩5人！鹿谷國小和雅分校8月廢併　南投縣府將補助交通費

整盒鍋貼像被轟炸過！他愣「根本致癌物」　7千人看傻：被罵1年還沒改進

超級煩！臉書聊天室「被無臉大軍攻陷」　苦主狂+1：根本刪不完

新年最強冷空氣來了！周末起連襲6天「急凍7°C↓」　全台濕一片

日本賑災專戶捐款超過3.9億　倒數3天關閉帳戶

日本草莓又有百公斤農藥超標！食藥署：6製造廠停止進口

老公「一直要」還性虐待！妻陷驚恐歲月不忍了...暗中錄音提告

10億身家王宥忻「辣洩雪嫩雙球」　「每天花千萬」爽吃龍蝦餐！

中共擬3月後在台週邊軍演？　國防部：目前沒有掌握

【東森傳愛助更生】年末送暖到育幼院　阿凱謝：讓我用生命影響生命

米蘭男裝周／Karina神顏同框日男神！PRADA辦公室秀場　制服搭泳帽新美學

普丁「第三次世界大戰」陰謀曝　德軍外流機密文件：北約明年遇襲

保時捷「電動Macan」確定1／25亮相！首搭PPE平台、出場即最強

鍋貼煎到焦黑「滿滿致癌物」　八方雲集道歉：召回分店重新訓練

瑞絲薇斯朋腋下擠出神秘肉肉　遭疑修片過頭她刪文

生活熱門新聞

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

強冷氣團南下直逼寒流　台北探10度

00919股息砸醒！妹子曬「50張本金好甜」

染流感！30多歲年輕人「肺塌陷」險沒呼吸

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

知名飲料店嗆綠蛆噁心　總店急滅火

挑戰「濕冷寒流」　恐跌破7℃最凍時間曝

農曆12月生肖運勢一次看

耳鼻喉科大爆滿！苦主嘆病毒超強：1地是毒窟

即／4縣市大雨特報！最新警戒區域曝

台北101點燈感謝施明德一生奉獻

更多熱門

相關新聞

農曆12月生肖運勢一次看

農曆12月生肖運勢一次看

來到了農曆12月（國曆2024/1/11~2024/2/9），運勢輪盤又悄悄轉動，12生肖將迎來新的挑戰與契機，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業和財運3大五星指數，不妨參考看看。

龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」

龍年暴富！命理師曝12生肖「錢包招財顏色」

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

高中生搞丟錢包意外解鎖「被警察姐姐載」

高中生搞丟錢包意外解鎖「被警察姐姐載」

關鍵字：

錢包財運生肖塔羅牌命理學

讀者迴響

熱門新聞

賤葆後宮正妹-1！　YTR晨晨「永遠不會進步」宣布退出

全台急凍！下波強冷空氣恐達寒流　連3天最低溫

4歲童坐車被風箏線割喉　大量爆血身亡

「提早到公司吃早餐」主管搖頭！網聽懂暗示

口臭半年！他常做「1動作」慘了　醫：罹癌第二期

桃機排安檢1小時　旅客怨現場混亂

趙少康嘆跑票百萬　投柯後悔來不及了

「噴射橘貓」抓住院門噴強力水柱

桃園擄女到宜蘭！他「對警開3槍」遭反擊7槍搶救中

人妻健身房露奶跑步　下場曝光

吳慷仁擊敗梁朝偉！《但願人長久》奪香港影帝

狄鶯遭疑摔mic飆罵嚴立婷！怒發聲：我到底得罪誰？

全聯最大買1送1來了！年前囤貨必衝

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

北極冷渦大南移！　「今年最強冷空氣」連凍5天時間曝

更多

最夯影音

更多
施明德肝癌病逝 享年83歲

施明德肝癌病逝 享年83歲
蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

蹦闆訪問街友發錢突被包圍！　收工感嘆：幫助真正努力的人

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

苦行僧跪拉棺材車23年　走萬里勸世人及時行孝

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

如何安撫哭泣中的女友？　男友秀鈔能力秒露笑容XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面