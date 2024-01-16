2024年財運大爆發！百元鈔「編號這尾數」可當發財錢母

▲百元鈔示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日分享，12生肖用什麼顏色的錢包，最能聚財，替自己增加財運；不僅如此，老師更透露，編號尾數是41的百元鈔，非常適合在今年當錢母使用。

艾菲爾日前在粉專提到，「錢包是我們生活中重要的日常用品，而錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵。對於12生肖來講，用什麼顏色的錢包最能聚財呢？現在就跟著艾菲爾老師一起看看。」

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另外，除了簡單用生肖來判斷，也可以查自己的八字喜忌，像是命理忌火，那就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包。但無論是什麼色系的包包丶錢包，都建議以深色的皮夾為主。

生肖五行為木的虎、兔

►適合用綠色或藍色的錢包

綠色是木的代表色，可以增強木的生旺氣，有助於提升財運和事業運。 藍色是水的代表色，可以滋養木，讓木更茁壯，有助於增加收入和財富。 這兩種顏色的錢包都可以讓老虎、兔子的朋友在新的一年裡，有更多的財源滾滾來。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

生肖五行為火的蛇、馬

►適合用紅色或紫色的皮夾

紅色是火的代表色，可以增強火的旺盛氣，有助於提升人氣和桃花運。 紫色是火中帶金的顏色，可以增加貴人運和權力運，有助於提升地位和名聲。 這兩種顏色的錢包都可以讓蛇、馬的朋友在新的一年裡，有更多的機會和好運。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

生肖五行為土的牛、龍、羊、狗

►適合用黃色或棕色的錢包

黃色是土的代表色，可以增強土的穩定氣，有助於提升健康和家庭運作。 棕色是土中帶木的顏色，可以增加學習和創造力，有助於提升智慧和才能。 這兩種顏色的錢包都可以讓牛、龍、羊、狗的朋友在新的一年裡，有更多的安全感和成就感。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

生肖五行為金的猴、雞

►適合用白色或金色的皮夾

白色是金的代表色，可以增強金的清潔氣，有助於提升品味和形象。 金色是金中帶火的顏色，可以增加活力和魅力，有助於提升自信和吸引力。 這兩種顏色的錢包都可以讓猴子、雞的朋友在新的一年裡，有更多的魅力和風采。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

生肖五行為水的鼠、豬

►適合用黑色或灰色的皮夾

黑色是水的代表色，可以增強水的深沉氣，有助於提升智慧和隱藏力。 灰色是水中帶土的顏色，可以增加實力和耐力，有助於提升實力和堅持力。 這兩種顏色的錢包都可以讓老鼠、豬的朋友在新的一年裡，有更多的智慧和堅持。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。