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模具機走私K毒18Kg...市價逾3千萬　水上鄉代會主席斜槓當毒梟

▲嘉縣水上鄉代會主席林家緯涉暴力討債。（圖／翻攝自Facebook／林家緯）

▲嘉縣水上鄉代會主席林家緯涉運毒遭起訴。（資料照／翻攝FB林家緯）

記者劉昌松／台北報導

嘉義縣水上鄉代會主席林家緯，涉嫌在去年與綽號「華哥」的陳佳源等人共謀，合資500多萬元購買毛重18公斤的K他命，分包藏在模具機內走私來台，若流入市面，暴利達3千萬元左右，所幸海關及時查獲。士林地檢署調查後，12日將林家緯及協助分裝、收貨的葉姓、王姓同夥等3人，依走私三級毒品等罪嫌起訴。

起訴指出，林家緯2023年間，以telegram暱稱「發哥」的帳號，與陳佳源與綽號「原哥」等人謀議，由林家緯與「原哥」各出資約260萬元，購買淨重18公斤(純度83.69%，純質淨重15公斤)K他命，並在馬來西亞境內分成18包，夾藏在模具機內，透過不知情運送業者，進口到台灣。

2023年9月23日，這批毒品從馬來西亞運抵台北港時，被關務署基隆關查驗發覺有異，檢調單位獲報後，靜待貨物送抵指定的倉庫，再趁同夥王哲豪、葉耀穎進行監控、把風收貨的時候，當場人贓俱獲。

士檢主任檢察官江柏青統籌，由檢察官詹于槿根據手機通訊紀錄，率警調單位南下嘉義搜索，溯源查出運毒案幕後主嫌，正是水上鄉代會主席林家緯，並在2024年1月間將林家緯、葉耀穎、王哲豪3人提起公訴。

另外，專案小組追查出，同案主謀還有1名綽號「華哥」的陳佳源，原本也要到倉庫參與驗貨，但是因為貨物抵達比預期的快，陳佳源來不及到場而未就擒，檢方已另行分案偵辦陳佳源涉案情節。

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