民進黨前雲林縣議員顏旭懋組運毒470公斤　遭判無期徒刑定讞

▲雲林縣前議員顏旭懋販毒，遭判無期徒刑定讞。（圖／翻拍顏旭懋臉書）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前雲林縣議員顏旭懋，2021年間組成跨國販毒集團，由漁船自海外運輸640公斤、市價高達4億元的安非他命毒品進入台灣，檢調估計有超過530公斤的毒品已經流入市面。一二審均將他重判無期徒刑，全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

顏旭懋（48歲）為雲林土生土長的在地人，加入民進黨多年，曾經擔任曾任土庫鎮鎮民代表，在2014年底選上雲林縣議員，4年後成功連任，但因本案遭起訴後，被民進黨火速開除黨籍。

而檢調單位2021年間追查屏東漁船「祥勇6號」、「漁百財9號」運毒案件時，查出當時兩艘船的船東陳耀華、船長莊啟義，與顏旭懋合謀運毒，由顏旭懋出資、陳男供船、莊男開船的方式，到東沙海域與不知名人士接頭，取得38包，共計610公斤、毛重470公斤的安非他命毒品，並由屏東的漁港入境台灣，毒品也大量流入市面。

檢調單位查獲屬實後，2022年間對顏旭懋等人提起公訴。法院審理時，顏男否認犯罪，但根據檢調單位跟監的電話錄音，法院仍認定顏男等人有罪，考量顏男犯後態度惡劣、飾詞狡辯，又身為公眾人物，一二審法院均將他重判無期徒刑、褫奪公權終身，並追徵犯罪所得2億750萬元。

全案再經上訴最高法院，最高法院審理後，認為二審高雄高分院的判決並無違誤，因此日前駁回上訴，顏旭懋遭判無期徒刑定讞。