網紅名醫凌晨4點猝死…享年46歲！同事曝死因：可能和感冒有關

▲大陸網紅醫生猝死。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅醫生朱翔12日凌晨驚傳猝死，享年46歲。朱翔由於經常向大眾科普麻醉知識，在抖音上還擁有近10萬的粉絲，按讚量超過百萬。在他去世的前兩天，1月10日在抖音上分享了一段患者手術後的影片，向公眾科普醫學知識。

據《現代快報》報導，朱翔於1月12日凌晨4點51分不幸過世，享年46歲。

據《瀟湘晨報》報導，1月15日，一位朱翔生前的同事表示，自己於1月14日早晨前去悼念了朱翔，「謙謙君子，溫潤如玉，就是對他最好的註解。」他透露，並不清楚朱翔離世的具體原因，「前陣子感冒了，可能有一定的關係。」

南通大學附設醫院的官方網站顯示，朱翔是主任醫師、醫學博士、麻醉手術科副主任、碩士研究生導師，已培養碩士研究生10位。2001年，朱翔畢業於徐州醫學院麻醉學系，南通大學附設醫院博士後工作站（2023年出站）。主要從事情緒介入對病人疼痛影響的作用研究和神經病理性疼痛的機制研究。朱翔參加臨床工作22年，擅長各類臨床麻醉的實施及病人術前評估，無痛舒適化診療，各種危重疑難急症患者的麻醉與救援。

南通大學附設醫院官方微信公眾號曾於2019年7月發布一篇朱翔參與過的緊急手術案例。2019年7月，一名安徽女子在食堂操作時，右手不慎攪進絞肉機，手部被卡在絞肉機內部齒輪內。當時，值班麻醉師朱翔果斷進行臂叢麻醉，為從機器中取出手爭奪時間。醫護人員和消防人員聯合施救，最後為女子保住四指。

除了在醫院的日常工作，朱翔也是一位知名度很高的「網紅醫師」。他開設的自媒體帳號「麻醉醫師朱翔」有12萬粉絲量，常保持2-3天更新一影片的頻率，不少影片按讚破萬，最高的按讚量達到8.7萬，內容是展示手術室裡麻醉醫師的不同狀態。在簡介裡，朱翔寫到「關注麻醉，關懷健康，醫學科普，僅供參考，講述手術室裡的日常」。

朱翔最後一次更新影片是在2024年1月10日，為公眾科普了麻醉當中的順行性遺忘。影片留言區有許多網友表達了緬懷，也有網友說朱翔不久前在線上回覆自己的提問。