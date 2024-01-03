傳以色列無人機空襲黎巴嫩　哈瑪斯再一高官亡

▲以色列多次空襲擊殺哈瑪斯官員。（圖／翻攝自X）



文／中央社

哈瑪斯電視台宣布，以色列無人機今晚對黎巴嫩首都貝魯特南郊達希耶（Dahieh）發動炸彈攻擊，哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）遇害。

一名貝魯特高階安全官員告訴法新社，艾魯里和他的保鑣遇害。黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，這項攻擊造成6人喪生和若干人受傷。

哈瑪斯（Hamas）矢言，這項攻擊不會終結加薩走廊（Gaza Strip）的反抗運動。巴勒斯坦自治政府總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）表示譴責，警告「會有風險和後果隨之而來」。

黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）也立即譴責，表示這項攻擊「意圖將黎巴嫩進一步捲入」以哈戰爭。伊朗表示艾魯里之死「將進一步點燃對以色列的反抗運動」。

如果是以色列發動這項攻擊，中東衝突可能大幅擴大。黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）誓言，如果以色列鎖定黎巴嫩境內的巴勒斯坦官員發動攻擊，他會採取報復行動。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的顧問芮格夫（Mark Regev）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），以色列未承擔這項攻擊的責任，不過「無論是誰所為，事情一定很清楚：這不是對黎巴嫩國家的攻擊。無論是誰所為，都是對哈瑪斯領導階層發動一項精準攻擊」。

路透社在達希耶的目擊者看到消防和醫護人員聚集在一棟多層樓建築，建築有個大破洞，似乎是在3樓，路旁可以看到四肢等肉塊。

艾魯里是哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的創始人之一，尼坦雅胡在去年10月7日哈瑪斯對以色列南部發動造成傷亡慘重的攻擊前，就已揚言要殺害他，美國則在去年懸賞500萬美元要關於他的情報。

艾茲丁‧卡薩姆旅執行去年10月7日的攻擊，以色列指控艾魯里在約旦河西岸佔領區指導和下令攻擊，以支持好戰人士在加薩走廊對抗以色列的空中和地面攻勢。

艾魯里近來一直在黎巴嫩和卡達穿梭，斡旋以色列和哈瑪斯的會談，包括哈瑪斯去年10月7日劫持的人質。

達希耶是真主黨（Hezbollah）的大本營。獲伊朗支持的真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯盟友，自以色列和哈瑪斯今年10月在加薩走廊爆發戰爭以來，真主黨幾乎每天都在黎巴嫩南部邊境與以色列交火。

根據真主黨和安全消息人士，黎巴嫩方面已有超過100名真主黨戰士喪生 ，並有20多名平民喪命，包括幾名記者。