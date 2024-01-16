民眾黨立院龍頭挺誰？　沈富雄：柯文哲最念茲在茲「他有功勞」

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨團昨日拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。對此，前立委沈富雄表示，就立法院長的選舉，民眾黨到底會怎麼投？今天去預測恐怕還太早，民眾黨主席柯文哲可以說完全不投，也可以說開放怎麼投，但他認為開放的可能性最低，因為柯文哲跟民眾黨現在最念茲在茲的，就是「我有功勞」。

沈富雄15日在節目《今天誰來沛》中表示，現在最焦慮的是民進黨，因為國民黨是沒有好好談的，它是最大的在野黨，而且國民黨的感覺就是沒有興趣跟民進黨談，這點綠營也知道，所以民進黨最在意的就是民眾黨。

不過，沈富雄也說，現在民眾黨團的表現出乎他的意料，因為大部分人都認為，民眾黨的選擇是跟國民黨在國會內成為多數，形成「朝小野大」的局面，但民眾黨沒有選擇這條路，「如果它選擇這條路的話不好，擺明了要沒完沒了地繼續抗爭。」他認為，柯文哲應該進到政府裡面，例如擔任衛福部長，並爭取立委黃國昌擔任法務部長、立委賴香伶擔任勞動部長，在這之中把未來的表現都算在自己頭上，但黃珊珊最近卻說「不要位子」，就把參加民進黨政府這條路給斷了。

沈富雄直言，民進黨現在不一定是朝小野大，實際上，民進黨面對的是一個不穩定且非常難以預料的大的國會在野黨，而國民黨的54席是很穩定的，目前看不出來他們有什麼新花樣，但民眾黨這8席，在柯文哲、黃珊珊、黃國昌三人領導下難以捉摸，民進黨與國民黨應該要看著，不然很快就會被民眾黨追上。

「就立法院長的選舉，民眾黨到底會怎麼投？我們今天去預測，恐怕還太早」，沈富雄指出，不能低估柯文哲在黨內的影響力，2月1日就是要看兩個候選人怎麼講，柯文哲也可以說完全不投，也可以說開放怎麼投，但他認為開放的可能性最低，因為柯文哲跟民眾黨現在最念茲在茲的，就是「我有功勞」。