5星座「最輸不起」！　牡羊愛面子激不得

▲有幾個星座被點名好勝心強、輸不起。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊也有幾個輸不起、人生「字典裡沒有輸字」的朋友？或是你本身就是這種性格的人嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點12星座中「最輸不起」的5大星座，他們不只自尊心高、好勝心也極強，骨子裡流著戰鬥民族的血液，要他們認輸、服輸真的沒那麼簡單。

安德魯分析「5大星座」最輸不起、也不能輸。除了參考太陽星座外，也要把月亮參考進去：

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1.金牛座

看起來溫和、不爭不搶的金牛座，脾氣沒有表面上看起來那麼好，不論是工作或感情，他不喜歡變動、競爭，話雖如此，但若有心想要做、鎖定目標，投入後就會全力以赴，即便不愛競爭，但更不喜歡「輸」的感覺。自尊心很強的金牛座，態度好配合只是因為你還沒越界、踩到他的底線，非常能忍的他，不是沒脾氣，只是懶得發脾氣。

本身不太冒險的金牛座在接受挑戰前需要計畫，會事先仔細評估，覺得有贏面才去做，若事情發展不順利、輸掉的話可是沒辦法接受的。金牛座最驚人的能力就是能夠堅持，卻也常讓人感到固執，只要是想得到的就會義無反顧地跟你耗下去。很多默默耕耘的金牛座，都是憑藉著一股不想輸的精神，且好勝心會隨年紀增長越來越明顯，別小看他的毅力。

2.獅子座

只能接受自己是第一名，愛面子、自尊心比天高的獅子座，無法接受自己輸給別人。常看到獅子座與人爭得你死我活，不是因為他脾氣不好，單純是自尊心作祟。喜歡聽好聽話、被稱讚及被認同的獅子座，對萬事全力以赴，不怕挑戰與冒險，做事抱持著「不成功便成仁」的態度。

獅子座非常怕輸、也輸不起，沒辦法接受自己矮人一截，尤其是當被看不起時，會更想要證明自己可以。在他的世界裡沒有委曲求全，一定要高人一等，這是他的最大優點卻也是致命傷，自尊心強驅使他有動力向前衝，卻也因此常浪費很多時間在無關緊要的事情上。

▲摩羯座之所以成為工作狂，很大原因與「不想輸給別人」有關。（示意圖／pixabay）

3.摩羯座

摩羯座比金牛座更能忍、更會隱藏自己的情緒。時常給人好配合感覺的摩羯座，外人看他有點距離感，卻也是他的最大武器，心思非常縝密的他，一旦下定決心，行事風格有如「馬拉松選手」努力不懈，他不只自尊高、野心也很強，只是你不會發現。

懶惰的摩羯座對沒興趣的事物提不起勁，一決定要做，就會使出全力，這也是為何老被說是「工作狂」的原因，靠工作填滿時間，跟骨子裡不想輸給別人有很大關係。摩羯座不一定比別人聰明，卻比別人更努力，不相信自己不會成功。此外，摩羯座記憶力驚人，得罪過他的人會被記一輩子，這種輸的感覺與怨念可以記在心裡很久以警惕自己，待時間拉長、能力變強時，絕對加倍奉還。

4.巨蟹座

給人好相處、與世無爭又和氣的巨蟹座，骨子裡也流著戰鬥民族的血液，他表面上很服從，骨子裡卻不受控、不喜歡被人管。很多巨蟹座不論是在職場或學校裡，總拚命地讓自己成為優秀的人，只因不想被人說閒話，加上本身不喜歡輸、享受贏的優越感。處於競爭或有業績壓力的環境中，他總是「惦惦吃三碗公」，一有比賽絕對全心全意地投入。

在感情裡，巨蟹座也愛猛問關於「前任的事」，看似喜歡翻舊帳，事實上是不想輸給另一半的前任，這與他天生敏感細膩的心思有關，因為知道自己有點脆弱，因此想盡辦法讓自己更加茁壯強大，不喜歡輸給別人，以證明自己無可取代。

5.牡羊座

火星是牡羊座的守護星，而牡羊座的守護神就是戰神，也是看面子比天高、無法接受讓人看不起的星座。不論是在工作或感情中，他的字典裡絕對沒有「輸」這個字，即使意識到是自己不對，也不輕易低頭。擁有不服輸的精神是牡羊座的最大優點，「不相信我做不到，拚命也要做到最好」。

在職場中常可見牡羊座是領頭羊、團體裡的佼佼者，只因他激不得，一旦被激怒就會燃起十足戰鬥力，想辦法贏過你，為了捍衛面子與自尊會力拚到底。跟他要當朋友別當敵人，否則會很辛苦。