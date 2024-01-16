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神卡最新資訊！車主必備保養神卡曝回饋10%秘訣　綁和泰Pay怎麼刷都賺

▲▼中國信託和泰聯名卡,和泰Pay,HOTAI購。（圖／和泰提供）

▲使用和泰聯名卡綁定和泰Pay後叫yoxi計程車也有高額回饋。（圖／和泰提供，下同）

消費中心／綜合報導

精打細算的你，又到了一年一度檢視錢包裡信用卡該留下哪張的時候！最近各大社群都在討論哪張信用卡好用，買電商要用哪張卡、哪張卡只有上半年可以無腦用、看電影要用哪張卡，這麼多攻略對廣大的車主們來說實在太麻煩，最好只帶著一張卡車子開了就走，買東西都能有回饋、行動支付也有回饋、車子保養維修也有回饋，這些願望在2024年都能通通滿足，有張車主必備、超高回饋的神卡，紓解有車族的壓力最有感！

對於想晉升有車族、車主等族群來說，卡關的從來都是買車、維修、保養三大關，一次花一大筆錢要怎麼才能省更多，聽到廣大車主的需求，中國信託與和泰集團共同推出的中國信託和泰聯名卡，不但買TOYOTA和Lexus可以車款全額刷卡，再享0.6％和泰Points回饋無上限，綁定和泰Pay在其他通路消費甚至有最高10％和泰Points回饋，而且網友大讚和泰Points的點數「到處都能累積又很好用」，就像掌握車主個人的習慣貼心設計回饋機制，只要拿出卡用就有點數賺！

▲▼中國信託和泰聯名卡,和泰Pay,HOTAI購。（圖／和泰提供）

▲中國信託和泰聯名卡用在iRent租車、yoxi計程車、HOTAI購消費可享最高10%高額回饋。

可別小看0.6%購車回饋，車價動輒50萬以上，如果有0.6%就能回饋好幾千點，若是購買百萬車款，刷卡省下的金額更是驚人，買車之後的保養、維修更是不用煩惱，如果你是TOYOTA或Lexus車主，每次的保養還能賺點數，TOYOTA、HINO服務廠最高可享4%、Lexus服務廠最高可享4.5%，結帳時甚至可以直接用和泰Points折抵，專屬車主才有的優惠，讓你駕馭愛車的路途上更加暢行無阻。

▲▼中國信託和泰聯名卡,和泰Pay,HOTAI購。（圖／和泰提供）

▲HOTAI購商城是以滿足食衣住行育樂全方面生活打造的選品平台。

不只買車、維修、保養享有高回饋，中國信託和泰聯名卡同時也是一張「萬用消費卡」，使用和泰聯名卡綁定和泰Pay後，用在yoxi計程車、iRent租車、HOTAI購商城消費更可享有最高10%高額回饋，日常點數回饋多又好用的HOTAI購商城，是以滿足食衣住行育樂全方面生活打造的選品平台，站上有獨家的Lexus、TOYOTA、HINO品牌精品之外，更有家電3C、食品飲料、婦幼玩具、居家生活、運動休閒等商品，等於家裡每個成員需要用的都可以一站買到，賺到更多點數。

用和泰聯名卡不只線上點數賺到爆，加油、量販、旅遊通路也都有2% 點數回饋，車主最在意的加油通路包含指定中油直營與加盟站點，或是大潤發、家樂福、愛買等量販，甚至IKEA、特力屋等通路，以及旅行社、航空公司、飯店及免稅店等旅遊通路都有2%點數回饋，不管是買家庭用品、日常支出、出國都可以無腦用這張卡，輕輕鬆鬆就能拿滿回饋，賺到的點數不但可以用在下次折抵，還把錢錢放大了！有興趣的趕快去申辦阿！聯名卡官網：https://mkt.ctbcbank.com/recent/202912/NB2024011212-31/index.html

【謹慎理財 信用至上】
信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上www.ctbcbank.com查詢

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