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【廣編】yoxi尊榮多元全新登場　Lexus專屬香氛隨行　乘車質感再升級

▲▼yoxi,尊榮多元,計程車服務。（圖／yoxi提供）

▲yoxi尊榮多元嚴選Lexus全系列車款與TOYOTA高階車款。

圖、文／yoxi提供

yoxi乘車派遣平台自六月起在雙北地區推出「尊榮多元」計程車服務。乘客有機會搭乘到包含和泰集團代理的豪華品牌Lexus全系列車款以及ALPHARD、bZ4X、CROWN、GRANVIA、SIENNA等TOYOTA高階車款。全部車輛皆為5年内新車、由5星好評司機駕駛，確保乘坐的舒適與安全，並且費率相對親民合理。

為了讓體驗質感再上一層，yoxi「尊榮多元」車款配有Lexus專屬香氛，以檸檬、柑橘為基調，尾調結合溫暖的薰衣草以及具有淨化功能的檸檬百里香，打造優雅芬芳、舒適淨化的乘車氛圍。此外還提供充電服務，讓抵達目的地後，身體和行動裝置都獲得滿滿的能量。

為鼓勵體驗，yoxi「尊榮多元」推出雙重回饋，即日起至2023／6／30 前輸入折扣碼「香香的車」即可兌換尊榮多元專屬 8 折優惠券 5 張（折抵上限 $30）。此外，2023／7／31 前，搭乘尊榮多元即享「Lexus 專屬擴香禮盒」抽獎資格（市價 $1,880）！

搭乘yoxi還有眾多回饋，新戶註冊可獲得800元的搭車金，yoxi app內的優惠券專區天天都可領，使用中國信託和泰聯名卡支付yoxi車資，在每次折扣後，可再享有實際支付車資最高12%和泰Points的回饋，還有和泰Points回饋、OPEN POINT回饋可以為荷包精打細算。

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