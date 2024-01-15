回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

▲民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨團15日拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。對此，民進黨團表示，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

新國會在三黨不過半的情況下，立法院正副院長選舉備受矚目，「關鍵少數」民眾黨團今日召開記者會喊話，藍綠要角逐立法院長的人，必須提出4個具體的承諾，第一，承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查」；第二，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」；第三，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」；第四承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊表示，今天只是先出考題，就看對方要不要回答考卷，「等到他們都提出了答案以後，會再討論下一步怎麼做。」

對此，民進黨團回應，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本即為民主進步黨之基因，第九屆起更進一步落實開放國會及各項議事之公開透明。

民進黨團強調，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提；而第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程之形塑，各黨團之主張都予以尊重，民進黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。