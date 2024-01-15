　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

▲▼民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場林憶君（左起） 林國成 陳昭姿 黃國昌 黃珊珊 吳春城 麥玉珍 張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立院黨團說明立法院正副院長立場林憶君（左起）、林國成、陳昭姿、黃國昌、黃珊珊、吳春城、麥玉珍、張啟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院將於2月1日進行正副院長選舉，身為「關鍵少數」的民眾黨團15日拋出4項國會改革的承諾，要求藍綠有志角逐立法院長的人回應。對此，民進黨團表示，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提。

新國會在三黨不過半的情況下，立法院正副院長選舉備受矚目，「關鍵少數」民眾黨團今日召開記者會喊話，藍綠要角逐立法院長的人，必須提出4個具體的承諾，第一，承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查」；第二，承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」；第三，承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」；第四承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

民眾黨不分區立委當選人黃珊珊表示，今天只是先出考題，就看對方要不要回答考卷，「等到他們都提出了答案以後，會再討論下一步怎麼做。」

對此，民進黨團回應，自戒嚴到解嚴，自萬年國會到現今國會定期改選，民主國會、國會改革本即為民主進步黨之基因，第九屆起更進一步落實開放國會及各項議事之公開透明。

民進黨團強調，立法院正、副院長是否適任，應以其是否適任國會議長為考量，而非先以各種訴求為前提；而第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程之形塑，各黨團之主張都予以尊重，民進黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。

ET快訊
諾魯斷交！一圖看懂台灣邦交現況「剩這12國」
快訊／台66線重大車禍！「多車連環撞」3人受困
強冷氣團南下「體感低溫剩8度」　直逼寒流等級
全校只剩5學生！　學校宣布停辦
習近平發文談統戰　要發展壯大「台灣愛國統一力量」
快訊／盧秀燕宣布了！　2席副市長出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／不是蔡壁如！盧秀燕選定2席副市長　賴淑惠、鄭照新接任

中國砸錢買邦交讓人看清威權　涉外高層：把台灣人推更遠

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意

趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：平常沒輔選沒在愛中華民國

曝國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

快訊／不是蔡壁如！盧秀燕選定2席副市長　賴淑惠、鄭照新接任

中國砸錢買邦交讓人看清威權　涉外高層：把台灣人推更遠

回應白拋國會4承諾！綠黨團：立法院長應以適任為考量　非先提訴求

傅崐萁發表當選感言　向鄉親表達謝意

趙少康參選50天驚奇之旅　曝當副手不能太積極「比自己選難上10倍」

金溥聰告蔡正元黨內「亂糟糟」？　凌濤嘆別再亂：主戰場在國會

朱立倫選後遭青年「逼宮」　凌濤嗆：平常沒輔選沒在愛中華民國

曝國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」

諾魯與我斷交！趙少康點名賴清德　盼義和團結果別落台灣人身上

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

「北投晶泉丰旅」8月開幕！房間、湯屋數曝光　還有2間餐廳

千秋王子變單親奶爸！玉木宏睽違2年主演電視劇　曝「最困難的事」

曹佑寧和王淨出國狂被拍　罕吐心聲：也想自在生活

快訊／台66線重大車禍！至少6車追撞3人受困　驚悚現場畫面曝

桃園國中小寒假作業設計　走讀生態保育、鏈結SDGs教育

較勁李多慧等韓籍啦啦隊　安芝儇霸氣喊：沒想過會輸

初見面被婆婆嫌爆！女拚4年產子遭酸「偷生的」　嗆1句老公竟不挺

千萬宅大陽台要價230萬　網熱議：比起脫手更難下手

初瓦「搖搖奶凍貓」贈送活動1／31截止　王品：已發出300份

2024亞洲8國最新入境政策攻略！日本VJW二維碼剩1個　泰國免簽到5月

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

政治熱門新聞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

快訊／趙少康呼應民眾黨立法院長4承諾　加碼陽光照進地方議會

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒

即／不是蔡壁如！台中市2席副市長名單出爐

快訊／蔡正元、陳文茜爆「做假民調騙朱立倫」　金溥聰提告了

阿公選舉爽拿百萬補助　結局錢飛了

民眾黨8席決定國會龍頭關鍵　邱毅曝柯文哲3策略

即／被點名是閣揆人選！陳其邁表態了

LIVE／諾魯與我斷交　外交部14：15記者會

施明德今辭世最後發文曝　蔡英文昨趕到醫院見最後一面

更多熱門

相關新聞

兩個老黨少談願景　第三黨竄起

兩個老黨少談願景　第三黨竄起

國民黨似乎認為揭弊與質疑人品便已然足夠，故而整個選戰文宣集中於執政弊端與對手的台獨傾向及非法違建。偶有零散的政策主張，卻缺乏大選常見的｢國政白皮書｣，及｢國政顧問團｣的政策背書。國民黨當初失去政權便因不獲民眾信任，現今想依批判當道重新執政當然不夠，尤其當民眾還存在另一種選擇時。

曝國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」

曝國民黨爭立院龍頭2條路　藍委認同白提4承諾但也憂「遭綁架」

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

民進黨「中國打壓台灣是對民主報復」　公然挑戰國際穩定秩序

黃國昌喊話外交部　揭露我國對諾魯援助金額

黃國昌喊話外交部　揭露我國對諾魯援助金額

傳被延攬副市長　蔡壁如：可能婉拒

傳被延攬副市長　蔡壁如：可能婉拒

關鍵字：

國會立法院長民眾黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

即／爸陪1月女嬰臥室睡覺　醒來驚見她嗆奶亡

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面