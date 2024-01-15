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電信資費大戰開打「聰明消費者看這」　多元加值服務、科技生活套組一定有你要的

記者蘇晟彥／台北報導

從iPhone15新機上市後就隱隱點燃的電信大戰，在合併案後更是正式開打，電信三雄從資費、網速開始無一不使出渾身解數。但除了資費外，隨著可以透過網路使用的「加值功能」越來越多，消費者也開始逐漸思考怎樣的資費方案送最多、用最爽，更重要的是最好能夠有「現金、點數回饋」，直接的從帳面上折扣，總比用不到的內容更划算！

根據《Digital 2023: TAIWAN》統計，台灣消費者每天使用手機高達4小時，其中使用目的，前三名分別為： 追劇、查資料、聯絡親友，而追劇的時間更是佔了1小時19分鐘，顯示影音與多媒體占了使用者體驗的最大宗；此外60.3%的人曾用過手機進行網購，讓網路跟生活行為越來越密不可分，但買手機不是只看品牌，根據每個人的需求，不同的機型也有各自的外觀、獨特功能深受青睞，而台灣大哥大長期以來致力與不同手機品牌深度合作，推出各種電信獨賣的新機，例如獨特設計機身的NOTHING PHONE(2)、超級長焦之王vivo X100系列等等，讓消費者能有更多選擇，找到最適合自己的機款。

▼現代人手機不離身，平均每天使用高達4小時。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲▼台灣大哥大好速成双廣編示意圖拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▼台灣大哥大是業界提供最多電信獨賣專案的業者，提供消費者全方位的需求。（資料照／記者樓菀玲攝）

▲▼NOTHING Phone (2)。（圖／記者樓菀玲攝）

除了電信獨賣專案外，台灣大哥大近年也致力於提供各項影視娛樂、獨門方案給所有消費者，像是一條龍全套提供科技商品需求的「OP響樂生活系列」旗下「OP智慧家庭」以提供智慧化居家體驗獲得消費者一致好評，而影音劇院套裝，提供嚴選旗艦級別的設備，QLED 量子/4K智慧電視！支持杜比全景聲 Dolby Atmos 臨場感滿滿的Soundbar等，搭配Disney+、MyVideo等獨家內容，內容、設備、網路、服務一條龍直接滿足，一秒就可以將家中客廳變成電影院

針對喜愛電玩的玩家們量身打造的遊戲玩家套裝，去年台灣大哥大與索尼簽下合作，將PS5、PS VR2推向家庭娛樂普及化，還提供羅技G-Cloud與ROG Ally等多樣掌機選擇，讓不同需求的玩家能夠選擇所需，而今年（2024年）更是推出電信獨家PS5 Slim套裝，讓玩家在過年前能夠新機入手快樂迎新春，徹底享受影視娛樂帶來的沉浸感。

▼台灣大哥大提供多項智慧生活解決方案，從影視到遊戲娛樂應有盡有。

▲▼。（圖／記者周宸亘攝）

▼台灣大哥大與索尼合作，PS5、VR2系列套裝讓玩家更能享受沉浸式遊戲體驗。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ PSVR2 , 虛擬實境, VR ,開箱 。（圖／記者蘇晟彥攝）

回歸到消費者最需求的「網路部分」，對於居家需要視訊工作、在外跑客戶通訊不斷聯等等網路有重度需求的消費者，「好速成双」這個方案一直是口碑極佳的組合，僅需要一筆1599元的費用，就可以同時享受室內光纖1Gbps、戶外5G行動吃到飽的服務，不需要額外花兩筆一樣昂貴的電信費用，台灣大哥大也會不定期推出專案，加碼送momo幣讓你直接拿到回饋用來網購，讓大家網路用得開心、禮物更拿的笑嘻嘻。

不只超省荷包的網路方案，台灣大哥大近年也致力於創造消費者走出屬於自己獨一無二的科技生活，提供許多獨家服務例如KKBOX、GeForce Now等最高三個月免費，部分方案還贈送，YouTube Premium 四個月、Apple One 三個月，光提到的幾項就可以省下$3,000以上的費用。

而為了歡慶去年12月與台灣之星合併，台灣大哥大也推出「千萬迎合併」活動，只要申辦5G方案 (不限新申辦、續約或攜碼用戶)，就能參加「月月抽百萬」活動，有機會贏得價值超過100萬元以上獎品包括80萬元momo幣、Google Pixel 8 Pro 旗艦新機、好速成双或好速加掛2年免月租、OP影音劇院套裝與遊戲玩家套裝、MyVideo豪華月租2年免月租等五大好禮全部帶回家，活動只到2月底，想晉升百萬富翁嗎? 快把握最後兩次抽獎機會。。

▼台灣大哥大提供多項智慧生活解決方案，從影視到遊戲娛樂應有盡有。

▲▼ 。（圖／台灣大哥大提供）

通訊時代不斷進步，從最早期的通話到現在的影音時代，對於消費者來說擁有越來越多五花八門的內容可以選擇，儘管近期電信業者掀起一股資費大戰，面對琳瑯滿目的選擇總會再三猶豫，但只要能夠先釐清、找到自己所需要的內容，最大的受益者一定是消費者莫屬，但如果不知從何下手，台灣大哥大提供一條龍的服務內容，相信一定可以從中找到最佳的選擇！

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