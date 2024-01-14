習近平：政法工作要堅持發展「楓橋經驗」

▲習近平。（圖／路透）



文／中央社北京14日電

中共中央政法工作會議昨天至今天在北京召開，總書記習近平書面指示，要求堅決維護國家安全及社會穩定，且要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，以政法工作現代化支撐和服務「中國式現代化」。

新華社報導，習近平在指示中說，今年是中共建政75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。政法戰線要全面貫徹落實中共20大和20屆二中全會精神，堅持黨的絕對領導，「忠誠履職、擔當作為」，以政法工作現代化支撐和服務「中國式現代化」，為全面推進「強國建設、民族復興偉業」提供堅強安全保障。

習近平強調，要堅決維護國家安全，提高政治敏銳性和政治鑑別力，防範化解重大安全風險；要堅決維護社會穩定，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，正確處理人民內部矛盾，維護群眾合法權益。

他說，要保障和促進「社會公平正義」，維護國家法治統一，全面推進「科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法」，深化司法體制綜合配套改革，「全面準確落實司法責任制」。

習近平提到，要「以高水平安全保障高質量發展」，依法維護社會主義市場經濟秩序，提升法治化營商環境建設水平；要加強政法機關「黨的政治建設」，鍛造「忠誠乾淨擔當」的「新時代政法鐵軍」。

「楓橋經驗」始於1963年，浙江省諸暨縣（今諸暨市）楓橋區透過發動和依靠群眾「就地化解矛盾，堅持矛盾不上交」，實現了「捕人少，治安好」，獲得毛澤東肯定。同年11月，毛澤東即批示在全國學習推廣，從此成為標榜「群眾相互維穩」的「楓橋經驗」。

2018年11月，人民日報在報導「楓橋經驗」時直指，「楓橋經驗」的內涵「在新時代更加豐富」，從過去單純的化解矛盾糾紛、維護治安穩定，如今拓展到防範化解經濟、政治、文化、社會、生態等各領域「安全風險」，成為「創新基層社會治理、促進社會平安和諧的重要法寶」。