朱立倫去留「異見分歧」　她被點名扛下國民黨亂局

▲國民黨黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

總統大選結果揭曉，國民黨敗陣無法完成政黨輪替，黨主席朱立倫去留「異見」分歧，有人認為朱立倫需要留任至2025年，在國會上撮合藍白合；不過也有黨內人士認為朱立倫要請辭以示負責。至於留守主席人選，則「人和較好」的女市長被看好。

根據《中央社》報導，國民黨內人士認為，國民黨沒有贏得政權，但朱立倫布局全台立委選戰，除在地方奔走整合區域立委，更提出具專業性、讓人耳目一新的不分區立委名單。

黨內人士指出，雖然國民黨輸掉總統選戰，但朱立倫讓國民黨重回國會最大黨，功不可沒，目前黨內沒有人表態要求朱立倫為總統敗選負責，因此朱立倫將以國會最大黨主席之姿，帶領國民黨直到2025年主席改選。

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

不過黨內要求朱立倫辭職負責的聲音也有，根據《自由時報》報導，朱立倫曾經公開承諾要贏得總統選舉及國會過半，結果總統選輸，不管立委結果再好，都應該要辭職，更何況國民黨國會席次也沒有單獨過半。

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者湯興漢攝）

另外，《中國時報》報導，朱立倫如果下台，就必須選出一位負責看守至2025年的黨主席，目前看來比較有可能短期扛下黨內亂局的人應該是「人和較好」的嘉義市長黃敏惠。至於下任黨主席人選，台中市長盧秀燕以及韓國瑜呼聲最高，但韓國瑜則要視能否當選立法院長，若當選院長則必須保持中立、不角逐黨職；盧秀燕則可能堅持做完任期再備選總統，也有可能不角逐主席。