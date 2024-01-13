彰化立委／無懼府院狂攻！謝衣鳳獲近10萬票　橫掃10鄉鎮連任

記者唐詠絮／彰化報導

立委謝衣鳯爭取連任，迎戰綠營超強女將吳音寧，在選區10鄉鎮全勝，獲得97595票，大勝對手近2萬票，於晚間6點自行宣布當選，她激動得眼眶泛紅，到達總部時一一跟鄉親握手致感謝，她說，這次面對府院狂攻真的很震撼，謝謝大家與她站在一起，選舉之後如何為台灣的未來共同來努力，才是我們未來應該關注的問題。

▲藍營立委謝衣鳯連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

▲藍營立委謝衣鳯連任成功。（圖／記者唐詠絮攝）

謝衣鳳說，真的很讓輔選幹部擔心，的確從過去沒有在彰三選區面對府院強攻，所有的基層民眾都非常震撼，在這麼艱苦的過程當中，人民跟衣鳯站在一起，一起為彰三的建設，為台灣的未來共同打拼。

接著聯訪時被問到，賴清德總統說國民黨不會好好監督只會扯後腿，謝衣鳯表示，從過去以來國民黨團一向以監督、並且與其他在野黨合作的態度，每一個政黨都有不同的看法，但為了台灣的人民、為了國家利益，我們都一定要合作，這是民眾希望看到的結果，如果今天做後的結果是三黨不過半的情況，她相信，國民黨團一定會堅守在野黨監督的力量。

謝衣鳯強調，美好的仗我們共同打過，未來應該重視民眾的問題，不應該關注如何贏得選舉，是選舉之後如何為台灣的未來共同來努力，才是我們未來應該關注的問題，最後她不忘關心總部的鄉親，不要餓肚子了，大家要吃飽。此時，支持者高喊「衣鳯，當選」。

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