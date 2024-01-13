新北第5選區開票結束！　蘇巧慧「狂奪9.8萬票」三連霸成功

▲蘇巧慧立委三連霸成功。（圖／翻攝臉書蘇巧慧，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2024年第11屆立法委員選舉落幕，根據中選會公布結果，新北市第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）209間投票所已經全部計票完畢，民進黨蘇巧慧以54.17%、也就是9萬8586票獲勝，擊敗國民黨洪佳君的45.83%、也就是8萬3424票。

今晚6時許，蘇巧慧來到樹林競選總部，在團隊與支持者的陪伴下，自行宣布當選。她邀請父親、前行政院長蘇貞昌上台共享榮耀，稍後也在臉書發文，「謝謝大家的肯定和溫暖，真心換真心！讓我用政績守住這一席！」

蘇巧慧是新北市第5選區現任立委，也是第九屆、第十屆立委，為前行政院長蘇貞昌之女，以及美國賓州大學法律博士候選人。她這次力拚三連霸，並且主打「政績牌」，透過一系列鄰里座談會，介紹過去7年多的中央政策及地方建設，包括樹林捷運及捷運三鶯線、改建三鶯大橋、台65線浮洲橋匝道通車、爭取板新淨水廠、打通新樹鶯堤外便道、國中小老舊校舍及體育場館整建等。

快訊／三連霸成功！ 蘇巧慧「自行宣布當選」：我們守住了

謝謝大家的肯定和溫暖，真心換真心！讓我用政績守住這一席！ 在這一次這麼艱難的戰況下，面對兩個在野黨強大的夾擊，我和各位議員、里長，以及競選幹部們舉辦一場場地方座談會，無數次的徒步掃街，數不清的站路口，把握每一次和鄉親懇託的機會，請大家一定... 由蘇巧慧發佈於 2024年1月13日 星期六

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