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3黨選總統「今年是最緊張的大選？」　鄉民點名這1年：很難超越

▲▼柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、賴清德、侯友宜。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（13）日舉行第16任總統、副總統與第11屆立法委員選舉，總統候選人部分，不論是民眾黨柯文哲、民進黨賴清德，又或是國民黨侯友宜，都有大票支持者。因此就有網友好奇拋問，這是不是歷年大選中，最緊張的一次？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的HatePolitics板上，以「這是不是歷年大選最緊張的一次」為標題發文，提到自1996年公民「直接選舉」以來，大多都是兩強對決，不過這次卻有3位候選人，選情非常緊繃，這算是歷年大選最緊張的一次嗎？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我心如止水好嗎」、「這次蠻無聊的，只看國會而已」、「代表你很年輕，青春無敵」、「2020年比要緊張吧」、「沒緊張過，投完票就沒我的事了」。

▲▼陳水扁出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）

還有不少網友則認為，「2004年最刺激好嗎」、「04那氛圍才可怕」、「2004比較High」、「2004真的太戲劇性，很難超越」、「2004大選最緊繃，大多數人不確定結果」、「除了04，其他每次都知道結局了啊」、「絕對是2004年好嗎」、「除了04，其他每次都知道結局了啊」。

中華民國第11任總統、副總統選舉在2004年3月20日舉行，當時民進黨推派陳水扁、呂秀蓮，國民黨則推派連戰、宋楚瑜，在投票日前一天，尋求連任的時任正副總統陳水扁、呂秀蓮遭到槍擊，呂秀蓮膝蓋受傷，陳水扁腹部輕微擦傷，所幸兩人意識清醒，沒有大礙。最終陳水扁和呂秀蓮以約3萬票的差距獲勝，不過在過程中，因雙方票數相當接近，所以就讓不少人看得很緊張。

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