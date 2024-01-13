網美「浴室自拍」30萬人追蹤　爆紅短片800萬次觀看

▲Zoe Moore時常在浴室內自拍，短片最多達到800萬次觀看。（圖／翻攝X，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

18歲外國網美Zoe Moore，在推特、IG及TikTok等平台經營，時常分享自己在家的自拍影片、美照等，吸引30多萬名網友追蹤。然而，Zoe Moore拍的短片觀看次數屢創新高，最高達到822.1萬次。

Zoe Moore除了五官精緻，身材也非常好，因此她也跟上短影音的風潮，時常在浴室、屋內及自拍，吸引大批網友朝聖，觀看次數也遠超她的追蹤人數。