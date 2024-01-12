蝦皮又漲成交手續費！2／1起調漲收7.5%　賣家怨「不敢用了」

▲蝦皮店到店。資料照，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者洪菱鞠／台北報導

才剛迎來2024年，蝦皮手續費又要漲了！最新公告指出，2月1日起，將針對沒有參與長期或短期免運補貼、蝦幣回饋活動的賣家，於促銷檔期間調整成交手續費為7.5%，若再加上金流手續費2%，單件商品最高要被抽9.5%。不少賣家看到後抱怨「2024又要漲…生意歹做」、「不敢用了 越來越誇張」。

蝦皮購物手續費一路漲不停，一般賣家若未參與長期或短期免運補貼或蝦幣回饋活動，目前在促銷檔期收的成交手續費為6.5%，但根據今（1/12）發布「成交手續費&金流與系統處理費」公告內容，2月1日00:00起將調漲1%，改收取7.5%，非促銷檔期間則是5.5%，而已經參與檔期活動的賣家，檔期期間成交手續費維持不變為5.5%。

▲蝦皮調漲成交手續費公告。（圖／翻攝自蝦皮購物官網）

舉例來說，非促銷檔期間，商品A一件，售出金額$400，運費$60，成交手續費為$400 x5.5%= $22；促銷檔期間，成交手續費為$400 x 7.5%= $30。需注意的是，除了成交手續費外，因買家付款所產生的信用卡、貨到付款、街口支付、蝦拼晚點付之金流與系統處理費，亦由賣家負擔，而平台交易金額為2%。

同樣以上述商品A一件為例，假設買家使用貨到付款，金流與系統處理費為：(400 + 60) x 2% = $9.2，四捨五入後為$9，再加上成交手續費的話，若是在非促銷檔期間，該訂單所需支付的手續費用總額為$31。

蝦皮調漲再度引起大批賣家反彈，直批「好傻眼一直在漲」、「太狠了 直接漲1%...」、「蝦皮抽的手續費都快變政府營業稅的兩倍了」、「從5.5%漲到6.5%才幾個月，過沒幾個月又在漲到7.5%，是有沒有這麼缺..」，還有人酸「沒辦法按計算機的 可以直接用10%計算 很貼心」，甚至喊說「集體退出蝦皮」、「趕緊快回歸其他網購平台、不要單只守蝦皮而已」。

蝦皮則是回應表示，「蝦皮購物致力於打造更優質、便利的電商平台，未來將持續投入更多的營運及行銷資源，提升消費者購物體驗，同時帶動賣家業績成長，以支持台灣電商環境有更完善的發展。以近期推出免運吃到飽為例，所有用戶皆能享有天天蝦皮店到店149元起無限免運免領券，週三更降低蝦皮店到店免運門檻至99元起，同時不定期推出四大超商免運活動，透過此資源投入提高消費者下單意願，帶動賣家業績成長。」