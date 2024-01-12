洋歌手撿屍16歲嫩妹「3小時硬上5次」　逃25年躲過追訴期...獲免訴

▲外籍歌手撿屍嫩妹遭通緝，逃過25年追訴期，獲判免訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

外籍男子Michael在1998年間於高雄某搖滾餐廳駐唱時，某天深夜見一名未成年正妹小莉（化名）已經喝得爛醉有機可趁，竟把小莉帶回飯店房間，佯稱讓她醒酒等朋友，趁小莉不醒人事連續性侵5次得逞，小莉事後報警提告，Michael則趁機逃出國，但仍被檢方發佈通緝，但25年的追訴期在去年底屆滿，法院因此將他判決免訴。

判決指出，Michael原本在高雄某搖滾餐廳擔任駐唱歌手，1998年7月5日凌晨0時30分，他見舞池內16歲的小莉舞姿身段迷人，於是上前搭訕認識後，不久就直接約小莉和友人一起到另外幾家PUB續攤，到了凌晨5點多，小莉已經醉得一塌糊塗，Michael於是提議先帶小莉回飯店休息，等朋友酒醒了再一起回家。

不料，Michael和小莉一回到飯店，Michael就露出本性，對小莉伸出狼爪，小莉極力反抗，但因酒醉加上力氣不如Michael，還是被性侵得逞，而且Michael食髓知味，還一連性侵5次才放過小莉，虛脫的小莉直到早上8時才恢復力氣離開，不甘受辱的她氣得對Michael提告性侵。

檢、警偵查後，認為Michael犯罪事證明確，因此在1998年9月30日將他起訴，但Michael被起訴後落跑逃離台灣，也因此被發布通緝迄今，高雄地院也因抓不到Michael無法進行審判程序，而Michael犯罪的25年追訴期也在去年10月31日到期，但Michael仍逍遙法外，法官只好依法判決此案免訴。