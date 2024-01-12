英美反擊葉門！拜登「未告知即開火」引國會不滿　自家議員猛批

▲美國總統拜登在未告知國會的情況下對葉門發動攻擊，引發民主黨議員不滿。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國、美國11日對葉門叛軍「青年運動」（Houthis）發動反擊，美國總統拜登稍早發布聲明表示，英美軍方在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的協助下，成功對多個目標進行打擊。儘管拜登強調這是為了維護航行自由，但在未告知的情況下行動，也引發國會怒火，多名議員猛烈批評。

拜登11日在聲明中指出，英美軍方在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的協助下，成功對青年運動叛軍在葉門的多個目標進行打擊，這些目標危害了世界上最重要水道之一的航行自由。他強調，這次的防禦是在青年運動的襲擊升級後所採取的行動。

拜登說，「這些有針對性的打擊傳達一個明確的訊息，即美國和我們的合作夥伴不會容忍對我們人員的襲擊，也不允許敵對行為者危及世界上最重要商業航線之一的航行自由，我將毫不猶豫地下令採取進一步措施，必要時保護我國人民與國際貿易的自由通行。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）也就此次軍事行動發表聲明，稱其為有限、必要和適當的自衛行動，並稱荷蘭、加拿大和巴林提供非行動性支持。

不過，儘管拜登強調這是為了維護航行自由，但這次的防禦攻擊仍引發美國國會不滿，多位民主黨議員皆對此表達批評。民主黨議員米克斯（Gregory Meeks）表示，「雖然我支持這些有針對性的、有比例的軍事打擊，但我呼籲拜登政府繼續其外交努力，以避免升級為更廣泛的地區戰爭，並繼續按照法律要求，就其戰略細節和法律基礎告知國會。」

民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）批評，根據憲法第一條規定，美國總統在下令攻擊前，必須先告知國會，「無論民主黨還是共和黨在白宮，我都會支持這一點。」

民主黨籍眾議員霍伊爾（Val Hoyle）也說，國會並未授權發動這些空襲，「國會擁有授權軍事介入海外衝突的唯一權力，每位總統都必須先到國會申請軍事授權，無論他屬於哪個黨派。」

民主黨籍眾議員柯羅（Jason Crow）指出，他不支持美國捲入更廣泛的戰爭；民主黨籍眾議員波肯（Mark Pocan）表示，美國不能在沒有國會授權的情況下冒險捲入另一場長達數十年的衝突，「白宮必須在繼續對葉門進行空襲之前與國會合作。」