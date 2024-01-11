厄瓜多宣布與毒梟開戰！驅逐監獄外國罪犯　搶救329名人質

▲厄瓜多自緊急狀態開始以來，已經逮捕了329人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

厄瓜多毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日自獄中逃脫，緊接著多個監獄發生暴亂，甚至有暴徒闖入當地電視台攝影棚。總統諾波亞（Daniel Noboa）表示，當局已經與監獄內的幫派份子開戰，盡力營救被幫派挾持作人質的監獄人員，同時將開始驅逐外國籍囚犯，減輕監獄壓力。

▲勢力龐大的幫派首腦、綽號「費托」（Fito）的馬西亞士7日自獄中逃脫。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，勢力龐大的幫派首腦、綽號「費托」（Fito）的馬西亞士（Jose Adolfo Macias）7日自獄中逃脫，至少5個監獄也同步發生暴亂，有多達130名監獄工作人員被挾持為人質。諾波亞宣布全國進入為期60天的緊急狀態，同時進入「國內性武裝衝突」狀態，當局已經與監獄內的幫派份子開戰，盡力營救被挾持的人質。

諾波亞宣布將當地22個幫派列為恐怖組織，使其成為官方的軍事目標；厄瓜多武裝部隊指揮官維拉（Jaime Vela）表示，自緊急狀態開始以來，已經逮捕了329人。

▲諾波亞宣布將當地22個幫派列為恐怖組織，使其成為官方的軍事目標。（圖／達志影像／美聯社）



此外，諾波亞表示，他們這個星期將會開始驅逐厄瓜多監獄內的外國籍囚犯，尤其是來自哥倫比亞的1500位犯人，以減少監獄人數與開支，「我們在這1500人身上的投資，比在學校為孩子提供早餐的投資還多。」

諾波亞政府副部長柯博（Esteban Torres Cobo）說，打擊武裝毒梟的戰爭，很有可能會造成大量傷亡，「這將是血腥的，但這是我們為了擁有更美好未來所需的改變，我們不能把這個決定延後數年，我們現在就必須做出決定。」他提到，毒梟頭目曾要求進行調解，但政府不會和任何人談判。