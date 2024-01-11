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LINE被盜！　醫曝受災戶「共同特色」

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲台灣很多人都用LINE聯絡。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者陳俊宏／綜合報導

胸腔外科醫師杜承哲分享自己的LINE被盜，「目前發現有三個受災戶，他們的特色都是長得很好看！如果你也接到訊息，你就是被詐騙集團肯定了。」

杜承哲10日在臉書說，「看到我的帳號向你借5萬，就噴他，『杜承哲今天要借我50萬都馬上有，5萬是瞧不起人嗎？滾！』，這樣就好。」

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杜承哲表示，目前發現有三個受災戶，「他們的特色都是長得很好看！如果你也接到訊息，你就是被詐騙集團肯定了，不客氣。」他也提到，「我已經換密碼了，我是本人！！！群組是要踢我幾次！？踢夠了沒？！？！」

對此，有網友直呼，原來LINE也會被盜。其他人留言，「最近我的朋友跟親戚也都被盜，好詭異。」

LINE官方指出，若LINE帳號遭到非法登入（盜用），請確認下列事項。

1、嘗試重新登入

請於智慧手機啟動LINE，透過「用戶登入」，輸入之前設定完成的電子郵件帳號及密碼，執行登入。若順利登入，請立即透過「主頁」＞「設定」＞「我的帳號」，於密碼設定頁面內變更密碼。

2、與本公司聯絡並提出刪除帳號的要求

若嘗試重新登入時無法順利登入，有可能是密碼已遭盜用者變更。於上述情況時，請透過與我們聯絡連結內「我的帳號被陌生人盜用」項目，提供相關資料給我們。為防止盜用者繼續非法使用該筆帳號，在收到您的聯絡後，我們將盡速刪除該筆遭盜用的帳號。

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