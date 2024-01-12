離譜真相曝！詐欺車手「不爽被黑吃黑」謊報被搶　要警幫他揪上手

▲詐欺車手不爽上手沒依約給他佣金，氣得想玉石俱焚，報警謊稱當街被搶600萬 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中市11日晚間發生一起離譜案件！一名24歲黃姓男子謊報被搶劫600多萬，警力到場後發現是虛驚一場，將黃男依謊報罪嫌偵辦。而經進一步調查，原來黃男是假投資詐欺車手，因上手未依約給他佣金，他不滿被黑吃黑，才決定採取玉石俱焚的方式報警，希望透過警方抓出上手，警方了解過程後，已將黃男依詐欺罪行送辦，另外正追查上手。

警方表示，黃男在昨日晚間9點多報案表示，自己被當街搶劫600多萬，警方不敢大意，隨即出動10多名警力到場，不料黃男見到警方陣仗後馬上嚇得主動說明原委，表示因屢被朋友催討債務，為了博取家人的同情才會謊報，並非被搶600多萬元。

▲黃男得手600多萬贓款。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方後續依謊報罪嫌偵辦黃男，不過經進一步調查，全案真相大白，原來黃男是假投資詐欺車手，在收取被害人654萬現金後，交給上手，但上手卻未依約給他佣金，黃男不滿被黑吃黑，採取玉石俱焚的方式報警，希望透過警方抓出上手。

至於佣金多少，黃男不願透露，而全案經警方了解過程後，將黃男依詐欺罪行送辦，另外正追查上手。