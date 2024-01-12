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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅感嘆「馬英九真心換絕情」　黃暐瀚：真正受傷的會是誰？

記者黃翊婷／綜合報導

前總統馬英九日前接受外媒專訪時，說出兩岸關係「必須相信中共總書記習近平」，引發各界討論，甚至傳出馬在國民黨選前之夜被切割。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，馬英九這是真心換絕情，「真正受傷的，會是誰？」前立委邱毅也不滿表示，「現在馬英九（是）真心換絕情。」

▲朱立倫、侯友宜、馬英九國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲馬英九未被列入國民黨選前之夜的出席名單。（資料照／記者鄭佩玟攝）

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今日（12日）晚間將在板橋第一體育場舉辦選前之夜，不過，馬英九卻未列席，外界猜測可能跟馬說出「必須相信習近平」有關。國民黨方面則回應，馬英九未列席，「是為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統」。

對此，資深媒體人黃暐瀚11日在臉書發文，感嘆馬英九人生第一次「掏腰包」刊登報紙廣告，就是為了幫國民黨總統候選人催票，沒想到卻被取消出席選前之夜，「為了讓國民黨贏，馬英九主動刊報紙廣告；為了讓國民黨贏，馬英九被取消也默默吞下。」

黃暐瀚認為，馬英九之所以會說出兩岸關係「必須相信中共總書記習近平」，是基於2015年馬習會的「基礎」，馬英九並沒有變，重點也不在「信任習近平」這5個字，馬根本無意找麻煩，「為了眼前的考量，臨時取消選前晚會的邀請。真正受傷的，會是誰？」

黃暐瀚、邱毅談馬英九事件。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚、邱毅）

▲黃暐瀚感嘆馬英九真心換絕情。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

邱毅12日一早也在臉書發文，直言馬英九被「切割」，還被從選前之夜的出席貴賓名單中刪除，這個行為很不智，因為在國民黨支持者中馬迷不算少數，現在馬英九真心換絕情，一定會引起爭議與反感。

邱毅還提到，侯友宜和趙少康避談統一議題，趙還說自己支持黎智英，另一方面又說要與中國對話協商，爭取更多利益，「這難道不是自相矛盾的說法嗎？」

黃暐瀚、邱毅談馬英九事件。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚、邱毅）

▲邱毅也為馬英九抱不平。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）

而對於兩岸關係議題，侯友宜11日舉辦國際記者會時曾提到，兩岸之間的主權互不承認，治權互不否認，且「強化我國國防軍備，讓對方不敢輕易發動戰爭，絕對是我們優先的選項，才有資格去談對話和交流」；且兩岸關係目前緊張，未來將一步一步來接觸，不會馬上跳到官方的對話，對話是有層次的。

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