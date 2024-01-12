3星座易患選舉症候群　摩羯「聽宇宙安排」、牡羊戶外散心

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選投票日即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師表示，3星座的人容易患上選舉症候群，分別為摩羯座、牡羊座、獅子座，若支持的候選人沒有當選，可能會陷入負面狀態，這時不妨多去戶外走走，暫時遠離選舉資訊，或是告訴自己「一切都是宇宙的安排」，不用過度氣餒。

▲選舉結束之後，有些人可能會陷入沮喪或易怒情緒。（資料照／記者呂佳賢攝）

清水孟國際塔羅小孟老師11日深夜在臉書發文表示，選舉將近，選完之後若自己支持的候選人沒有當選，有些人可能會非常沮喪失落或者易怒，以下3星座的人比較容易患上選舉症候群：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Top3：摩羯座

摩羯座的守護星是土星，代表摩羯座所支持的候選人若沒有當選，容易會壓抑心情，導致整天陷入悶悶不樂、憂鬱、沮喪的狀態，嚴重的人還會因此沮喪好幾個月。小孟老師建議，若支持的候選人沒有當選，就告訴自己一切都是宇宙的安排，不用過度氣餒。

Top2：牡羊座

牡羊座的守護星為火星，因此牡羊座也比較容易會有躁鬱，或者是急躁的狀態，當自己的候選人沒有當選的時候，比較容易會對身邊的人不高興，或者也容易整天哀怨國家即將要亡了，也會有憤怒的狀態。小孟老師建議，若支持的候選人沒有當選，就多聽一些心靈音樂，多去戶外走走，暫時遠離當選者的資訊，很快就能夠撫平心靈。

Top1：獅子座

獅子座的人比較有正義感，一旦自己支持的候選人沒有當選，就會出現想要伸張正義的狀態，例如在網路上抒發心情，或者打電話給親友辱罵自己的憤怒，反而會讓周圍的人捲入自己的負面情緒。小孟老師建議，若支持的候選人沒有當選，要告訴自己，或許老天希望候選人要多加休息，再戰2028。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。