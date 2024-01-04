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社會 社會焦點 保障人權

綠意雲霧秘境要蓋光電案場？　尖石馬胎部落全員Say No

▲光電,風電,光伏,太陽能。（圖／CFP）

▲有光電開發業者看上尖石馬胎部落內一塊廢棄的垃圾掩埋場，遭到居民嚴重反對。（示意圖／CFP）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉、泰雅族語「Matuy：霧」的馬胎部落，充滿綠意與雲霧，是許多露營者與山林愛好者的心中秘境，但就在日前，竟有光電業開發業者相中這裏，想要將一塊已經停用10餘年的廢棄掩埋場打造成光電案場，遭到壓倒性的反對。

尖石鄉鄉長曾國大證實，的確有光電業者找上公所，提出計畫想徵求居民同意，打造尖石光電案場。不過，這項計畫在12月23日，第一階段的說明會中就遭到幾乎全體部落的反對。

據悉，該業者有意將馬胎部落範圍內一塊面積約2.6公頃、已停用10餘年的垃圾掩埋場，活化為光電案場，目前這塊掩埋場為廢棄狀態，並無實際應用。

曾國大說，依照《原住民族基法》第 21 條的「諮商同意權」規範，在部落傳統領域內開發，必須向部落族人說明，經過充分了解與商議，再舉辦部落會議，由各戶代表投票，取得多數同意後才算通過；接者，光電業者要向中央提出計畫，後面更有層層關卡，而舉行「說明會」才只是第一關，連第一關的說明會都遭到幾乎全盤否決，這個計畫後面連提都不用提了，根本沒有可能，胎死腹中，絕無推動可能。

弔詭的是，尖石部落屬於高海拔地區，與雲嘉南一年四季都有充足光照的條件不同，加上如果要應用於光電開發，勢必還要把該地區的樹木全部砍伐，「為什麼業者會選中這麼一塊不符合經濟效益的原始森林地」，曾國大說「我也不知道」。

曾國大澄清，這個光電案場推動者是開發業者，公所的角色只是幫忙協調，讓居民前往說明會了解計畫內容，並非公所要開發光電案場。

林管局新竹管理處也說明，本案預定地點為新竹縣義興段義興小段792-1地號，為國有原住民保留地，管理機關為原住民族委員會。由於該地點在馬胎部落周邊，為森林生物多樣性豐富及具棲地生態價值之林地，不宜規劃作為綠能使用，並應尊重在地部落意見。

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