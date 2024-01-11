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安全守護南科　南消四大座談會強化業者法規意識

▲台南市消防局第四大隊11日上午於南科管理局辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊11日上午於南科管理局辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為加強轄區列管場所防火防災安全，台南市消防局第四大隊11日上午於南科管理局辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與，期能保障業者財產，提高全民防火警覺及建構安全生活環境。

座談會分有「消防安全設備」、「居家安全」、「公共危險物品」及「防火管理」等四大主題，由消防人員逐一將消防安全設備、檢修申報、防焰物品、公共危險物品、爆竹煙火液化石油氣、燃氣熱水器、防火管理等法規重點及增修項目與業者溝通，避免業者因不熟法令而違規受罰。

▲台南市消防局第四大隊11日上午於南科管理局辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2023年6月21日消防法公布37年來最大幅度的調整，期待提升公共安全，保障國人生命財產安全，重點為強化消防安全管理，營業場所違反消防安全將直接開罰；同時要求液化石油氣容器零售業者，增設安全技術人員執行供氣安全檢查；危險物品場所遴用保安檢查員，強化場所自主防災。在2023年底屏東明揚國際科技公司火警後，行政院再提出部分條文修正草案，為提升企業安全管理公共危險物品設備能力及強化吹哨者獎勵機制。

第四大隊大隊長蔡國保表示，希望藉由座談會增加轄區業者對消防業務的了解，尤其轄內列管南科園區高科技廠房及公共危險物品場所眾多，一旦發生重大火警可能造成人命傷亡及重大經濟損失，更需要業者遵守法規及自律。將持續加強取締消防安全設備及公共危險物品的違規業者，以維護市民及南科園區的安全。此外，亦向現場與會人員傳達民眾洽辦任何公務，不必也不能送紅包，如遇有公務人員要求收受紅包可撥打0800-286-586(0800-你爆料-我爆料)免費專線陳情檢舉。

▲台南市消防局第四大隊11日上午於南科管理局辦理「119擴大防火宣導座談會」，邀集包含南科園區廠商等超過200位防火管理人參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯亦表示，值此歲末寒冬、農曆春節即將到來之際，盼藉由舉辦座談會宣導並加強業者防災意識，同時增進對災害預防工作之肯定與認同；並呼籲春節將至，民眾應落實居家防火安全，並經常檢視家中用電設施及電器設備，適時汰換老舊損壞易生危險的用火用電設備。記得安裝住宅用火災警報器，發揮其及早發現、及早反應、及早逃生三大黃金功效，避免火警憾事的發生。

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