鼓勵返鄉投票！太魯閣晶英「住宿現抵1130元」　中友百貨送王子麵

▲總統大選將於13日登場。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

2024大選進入倒數階段，不少在外地打拚的年輕人早已買好車票，準備返鄉投票，太魯閣晶英酒店推出「投票日專屬優惠」，於1月12日至1月14日入住，輸入折扣碼，就可以現抵1,130元，而台中中友百貨則祭出，出示返鄉車票，就贈送2包王子麵，限量250份。

台中中友百貨推出返鄉投票獎勵，持中友APP於百貨店內，出示返鄉車票，就贈送2包王子麵，每人每ID限兌1次，共限量250份，1月12日就可以兌換。

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▲返鄉投票獎勵。（圖／翻攝自中友百貨官網）



有網友轉發消息到PTT上，網友看到贈品忍不住笑了，「這種贈品是刺激人放棄投票吧」、「那個我自己買比較省錢」、「特地繞過去百貨的車錢就不只這2包」、「吸引力不足，但免費的就不酸了」、「小學生又沒有投票權」、「廢到爆，不過依台灣人的個性還是領爆」。

但也有網友支持，「騎機車去逛的很多，附近不少能投票的學生，目標群應該是返鄉投票完的人，就順便來逛百貨」、「不錯啦，拿包王子麵在返鄉的車上吃」、「投票後可以去逛一下」。

此外，太魯閣晶英酒店於1月12日至1月14日推出「投票日專屬優惠」，凡透過官網預訂任一季節性專案，輸入折扣碼「Taroko 1130」，即可於結帳時現抵1130元，專案不得與其他優惠並用，每日限量，售完即止。

台中梧棲震大金鬱金香酒店推出「台中鄉親返鄉投票住房優惠」，限定1月12日、1月13日入住，只要設籍台中市本人憑身分證即可享住房優惠，經典雙人房下殺2024元、四人家庭房3034元，皆不含早餐，若為四人入住，等於每人只要760元。

▼台中震大金鬱金香酒店。（圖／記者周姈姈攝）

