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搶不到陳耀訓別怕！搭華航吃冠軍代表作　4款獨家麵包全艙等都有

▲▼中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／華航）

▲中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包，商務艙推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，除了莓香絮語外，其他都是華航機上專有。

▲▼中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／華航）

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▲▼商務艙輪流推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包。（圖／華航、記者李宜秦攝）

▲▼中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／記者李宜秦攝）

華航表示，本次與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」合作，商務艙輪流推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，豪華經濟艙供應「薯心吉士」。「莓香絮語」是陳耀訓世界麵包大賽冠軍的代表作，特別選用含水量 70％ 的苗栗大湖草莓乾，透過浸泡草莓酒（烤焙時酒精已揮發），讓草莓乾濕潤而滋味濃厚，並在麵包中添入玫瑰花瓣、核桃等食材，是贏得世界冠軍的秘密之一。

「薯心吉士」外皮焦香，嚴選台農 57 號及台農 66 號地瓜，分別製成地瓜丁與地瓜泥，再添有柔和甜味的丹麥聲頌乳酪，經過反覆揉捏上勁，完美地將地瓜與乳酪的滋味通通收納，甜鹹平衡拿捏得恰到好處。

▲▼中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／華航）

▲▼經濟艙推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」。（圖／華航）

▲▼中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／記者李宜秦攝）

而經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，「冠軍奶油麵包」使用榮獲冠軍殊榮的丹麥奶油品牌 Lurpak，在機上不用覆熱，優雅細緻的奶油風味，入口後在嘴裡散化開來，奶香餘韻與清新滋味兼得，小小的圓形麵包，外表看似簡單卻一點都不簡單。

「雲感紫米麵包」先將紫糯米熬煮成醬，再加入日本熊本製粉揉製的麵團之中，糯米增加了麵包的保濕力，在三萬呎的高空中，驚喜帶入像雲一樣的鬆軟口感。

此次華航與陳耀訓合作推出的四款麵包，除了冠軍作品「莓香絮語」為目前其門市銷售產品的迷你版外，其他三款麵包皆為陳耀訓依照機上環境、條件，為華航獨家設計開發之品項，只有搭乘華航才能品嘗到。

▲▼中華航空與「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包。（圖／華航）

▲華航本次推出四款麵包有三款是機上獨有。（圖／華航）

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