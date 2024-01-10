幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

▲柯文哲、賴清德。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者陳家祥、袁茵／台北報導

2024總統、立委大選剩下最後倒數3天，各路陣營紛紛卯足全力加強陸戰，大型活動的舉辦更是團結支持者、營造勝選氣勢的關鍵。在1月12日選前之夜部分，民眾黨搶到凱道場地，但民進黨11日也在凱道舉辦大型造勢，等同壓縮到民眾黨搭建舞台的時間。為此，外傳民眾黨私下聯繫民進黨盼沿用場地，避免增加承包商連夜拆舞台的風險；但柯文哲競選辦公室發言人陳智菡駁斥，柯文哲選前之夜舞台有自己的設計，根本不可能、也不需要沿用民進黨的設計，「請民進黨遵守場地借用規範，準時把舞台拆完」。

本次大選再度出現勢均力敵的三組人馬競逐，三方從政策、統獨立場吵到私人財產、違建等，連租造勢場地也可以成為爭執焦點。民眾黨搶到1月12日選前之夜的場地，但11日被民進黨搶下，等同沒有時間進行場佈；為此，民眾黨的支持者反過來搶下13日賴清德競選總部前北平東路的路權，向民進黨宣示的意味濃厚。

距離大選剩下倒數3天，但民進黨、民眾黨雙方針對於場地問題持續交鋒。據民進黨內人士透露，民眾黨透過活動廠商來溝通1月12日凱道選前之夜造勢活動的舞台搭設時間，希望能沿用民進黨11日晚上的舞台；該人士說，雖然民眾黨之前刻意借黨部前的道路想要舉辦開票之夜，這是一種侵門踏戶的政治動作，但是民進黨很大方，不會計較民眾黨這些小動作，而且如果不讓民眾黨沿用舞台，「拆舞台的工人要連夜趕工在2小時內拆完舞台，會增加工作的危險性」。

該人士的言下之意，就是同意讓民眾黨沿用舞台。該人士表示，選舉應該要光明磊落，開大門走大路，選舉是民主嘉年華，呼籲大家不要有太多的政治算計。

對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡反酸，難以理解民進黨人怎麼這麼愛說謊？是民進黨「主動」透過承包舞台的廠商來協調，表示他們因為時間緊迫，恐怕來不及2小時拆完舞台，希望協調柯文哲競辦看是否能沿用舞台，給承包廠商一個方便。

但陳智菡強調，柯文哲選前之夜舞台有自己的設計，根本不可能、也不需要沿用民進黨的設計，「請民進黨遵守場地借用規範，準時把舞台拆完，以免延誤柯文哲選前之夜承包廠商施工」。