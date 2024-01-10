男生普遍不愛甜食？　網揭1原因：不值得

▲有不少人認為，男生普遍不愛吃甜食。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭文晴／綜合報導

男生真的沒那麼愛吃甜食？一名女網友表示，每次公司在點下午茶時，若訂甜點類的男生都不怎麼吃，觀察下來只有要訂飲料時才會想跟，好奇詢問「男生是否普遍不愛吃甜食？」有網友認同，但也有人認為這很兩極，「遇過大部分都是不吃跟螞蟻人。」

原PO於PTT以「男生是不是普遍不愛甜食」為題分享，自己觀察下來，每次公司在點下午茶的時候男生都興致缺缺，只要是甜點類他們都不怎麼吃，再加上身邊的男性友人也對蛋糕餅乾沒什麼興趣，但卻蠻喜歡喝飲料的，「是因為男生們怕胖嗎？還是單純不喜歡甜食？」

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不少網友認同表示，「男生注重吃飽」、「應該是受體不同，偏好鹹食較為常見」、「男生在乎肉跟主食(飯跟麵)比較多」、「我喜歡澱粉，甜食不好吃的我不吃浪費扣打」、「不喜歡+1，這個熱量留給漢堡炸雞比較爽」、「我身邊男生朋友好像真的不愛欸」、「我就是不喜歡吃甜食那種」、「跟熱量無關，單純覺得太甜不好吃。」

不過也有網友持相反意見，「我男友很愛，基因問題吧」、「我爸跟他兄弟超愛」、「沒這回事，我爸和男友都超愛甜食」、「男生對甜食很二極，不是不吃就是螞蟻人」、「真的兩極化，有人完全沒興趣，有人紮實螞蟻人」、「我身邊至少十個糙漢子都愛甜點店」、「我自己統計過，身邊螞蟻男遠大於螞蟻女。」

有人則點出關鍵原因指出，自己喜歡甜食，但通常不跟公司定的下午茶跟蛋糕 ，原因是寧願多買幾根巧克力棒，不想花兩三百在一片小蛋糕上，那種只有跟女友去才吃，所以男生有些只是「不想花錢吃不會飽的東西」。