拒絕「亡國感」！傅崐萁號召全國青年返鄉投票

▲3號侯友宜、傅崐萁及9號國民黨。

政治中心／綜合報導

總統及立委大選進入倒數第四天，立委候選人3號傅崐萁更加關心青年未來立足與發展。自民進黨執政後將台灣帶入兵凶戰危的險境，台灣正面臨戰爭與和平關鍵時刻，而執政者更盲目地操作反中、抗中的「亡國感｣，連多天前大陸早已發布預告發射的研究衛星，僅在台灣南部外海大氣層掠過，都能刻意用國家警報發送，將衛星英文satellite打成飛彈missile，企圖製造恐慌影響大選，傅崐萁呼籲全國青年朋友認清國際局勢，在1月13日當天踴躍投給3號侯友宜、趙少康和傅崐萁以及9號國民黨神聖一票，維護台灣安定兩岸和平，全力捍衛中華民國。

立委候選人3號傅崐萁競選總部青年義工，特地製作42秒的「青年回家投票」的影片，以「推動兩岸和平，捍衛中華民國。守護台灣安定，翻轉後山命運」四大主題為訴求，讓更多青年朋友明白今年投票的重要意義，認清選擇永續建設台灣的9號國民黨，3號總統候選人侯友宜和3號立委候選人傅崐萁，才能避免將自己投入未來不可知的戰場。

▲推動兩岸和平。

積極奔走地方的立委傅崐萁，在基層聽見眾多父母親憂心子女就學、就業的心聲，更加不捨低薪環境，讓年輕人謀生不易，也讓國家失去競爭力。基此，傅崐萁提出的青年政見中包括：國家培育人才，學貸免息；以及國家鼓勵企業晉用青年就業，政府將給予企業減稅；支持侯友宜總統推動6-12國家顧，公立、非營利、準公共的托嬰、托育和幼兒園完全免費；推動16年義務教育至大學畢業，國家補助私立大專生學雜費逐步調整至4.5萬元，培養弱勢生享有同等受教權；響應侯友宜40歲以下青年購屋貸款免付頭期款，貸款額度最高新台幣1500萬元，利息補貼。讓為人父母者安心，年輕人不再窮忙，社會長治久安下才有進步發展動力。

▲捍衛中華民國。

傅崐萁擔任縣長秉持「以民為本」施政精神，實現教育平等、推動社福醫療政策，執行全台唯一擁有房產及地權的青年住宅，成功招商引資、振興觀光產業繁榮，舉辦兩岸菁英領袖營增進城市交流，創下平均餘命全國最長、失業率全台最低，家庭可支配所得大幅增長，居全台22縣市第13名，徹底翻轉後山宿命，施政績效連九年五星有目共睹。

▲翻轉後山命運。

但令國人難過和遺憾的是，民進黨執政後，蔡英文政府說好的「維持現狀」，如今安在？兩岸無法有效溝通，恐致《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）12項優惠中止，未來衝擊國內產業和青年就業。加上《經濟學人》曾報導認證「台灣是世界上最危險的地方」，之後青年兵役由四個月延長一年，這些巨大改變不正好是重創台灣青年未來前程嗎？

媒體文字工作者邱姓母親相當憂心如焚，當我們看到烏克蘭、巴勒斯坦的慘狀，再想想台灣國際處境，真的應該政黨輪替，選出有能力維護兩岸和平、台灣安定的政黨。她誠摰告訴念高中的兒子說，戰爭相當殘酷，爺爺15歲從軍，告別雙親和家人，家當都沒有，之後輾轉到台灣，一輩子捍衛中華民國換來台灣繁榮，不希望下一代重返戰場。

▲維護台灣安定。

傅崐萁本向青年喊話，花蓮不是永遠的後山，大家攜手同心走過20年，在這幾年當中已經改變了，這個改變叫做「花蓮意識的抬頭｣，花蓮不再是偏鄉的一隅，而是花蓮人的苦難、花蓮人的需求，必須被中央看見並且還要尊重，這叫做花蓮在地人民意識的覺醒。

傅崐萁說，侯友宜趙少康當選，已承諾為花蓮推動花東快、蘇花安、國道六等重大交通建設，爭取該有的建設和發展，協助青年學貸免息緩解學子負擔，政府擬定企業晉用青年減稅措施，讓各式產業接納新鮮人，終止青年「畢業等於失業」的窘境，獎勵培育青年深造與留學企業給予投資成本減稅優惠，從底層拉高台灣和青年競爭力。

傅崐萁強調，青年是國家的棟梁，也是國家發展的希望，戰爭更不是青年朋友的選項。他誠摰呼籲全國青年朋友，認清國際詭譎多變局勢，理解台灣永續生存與發展，共同號召青年不要投錯政黨，選擇有責任、有良知、持續建設台灣，捍衛中華民國的國民黨。

▲青年回家投票。