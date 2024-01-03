選戰倒數！藍營全國路口拜票　傅崐萁領軍花蓮13鄉鎮同步響應

▲傅崐萁率競選團隊、志工在花蓮縣長徐榛蔚陪同下在花蓮市重要路口，向民眾懇託。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024選戰進入倒數階段，國民黨為衝刺選情，2日特別在全國368個鄉鎮，1139個路口同步拜票，花蓮縣13鄉39個鄉鎮重要路口豎起旗幟及象徵侯友宜、傅崐萁的3號標語，全國連線同步拜票，在新的一年的第一個工作日，凝聚力量，展現團結氣勢，向各地鄉親拜票懇託！





2日一早傅崐萁率競選團隊及志工，在花蓮縣長徐榛蔚、花縣議會國民黨團書記長吳東昇、縣議員韓林梅、國民黨張逸華主委、花蓮代表會主席李振瑋等黨籍代表、花蓮市黨籍里長、重要社團、婦女會代表等人陪同，在花蓮市中山路及中正路口，手持大型廣告牌及號碼牌，向往來的民眾及車輛懇託請安問候。

▲傅崐萁、徐榛蔚及競選團隊分別站在路口的四邊，用大聲公向民眾拜票。

傅崐萁、徐榛蔚及競選團隊分別站在路口的四邊，用大聲公向往來車輛及行人問候懇託，希望民眾總統、立委票投3號「侯友宜、趙少康及傅崐萁，讓台灣和平，人民幸福、花蓮發展」，在懇託拜票同時，也提醒人車注意交通安全，同時呼籲全民在明年1月13日一起投下神聖一票，總統力挺3號侯康配、政黨票支持9號國民黨、區域立委支持國民黨提名參選人，全民團結拚輪替，力拚台灣再出發。





懇託拜票期間受到路過民眾熱情回應，有民眾跟著忘情高喊「侯友宜凍蒜」、「傅崐萁凍蒜」、「花蓮人加油」、「國民黨勝利」，更有行駛車輛搖下車窗比出「OK」手勢。

