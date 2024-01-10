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波蘭警方「突襲總統府」！逮捕2逃亡議員　總理指責總統妨礙司法

▲▼波蘭警方逮捕法律正義黨（PiS）的前內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）與其副手瓦席克（Maciej Wasik）後，波蘭總統府前有抗議者聚集。（圖／路透）

▲波蘭警方逮捕2名前政府高官後，抗議者聚集總統府前。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

波蘭警方9日突襲進入總統府逮捕並拘留2名被定罪濫權的前任國會議員，此事件象徵著波蘭國家元首與新任政府之間的最新一次爭執升級。外媒報導指出，逃亡被捕的兩人分別曾任內政部長與副部長，警方並未透露細節，僅表示是「依照法院命令」執行逮捕行動。

▲▼波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。（圖／路透）

▲2023年12月13日就任的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）為親歐盟派。（圖／路透）

曾是歐盟高級官員的波蘭新任總理圖斯克（Donald Tusk）在去年10月勝選、12月中旬就任。綜合路透社、衛報報導，親歐盟的新執政聯盟誓言廢除法律正義黨（PiS）舊政府的政策，並指控舊政府在過去8年執政期間顛覆民主。

波蘭警方9日在總統府內逮捕了2名PiS高級黨員，前任政府的內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）與其副手瓦席克（Maciej Wasik）。當晚，數百名抗議者聚集在總統府與在兩人被關押的警察局前。報導指出，此舉顯示圖斯克政府與保守政黨PiS之間的爭端不斷升級。

▲▼波蘭法律正義黨（PiS）的前內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）2023年12月21日在國會作出該黨標誌性手勢。（圖／路透）

▲波蘭法律正義黨（PiS）的前內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）2023年12月21日在國會作出該黨標誌性手勢，他已於9日在總統府內被捕。（圖／路透）

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與PiS關係密切，並明確表示他將反對圖斯克的議程。卡明斯基與瓦席克被捕時，杜達不在總統府而是在總統官邸，總統辦公室主任表示杜達收到消息時想要立刻趕回來，但官邸出口被一輛城市公車擋住了。杜達的第二個、也是最後一個任期將持續至2025年年中。

圖斯克指責杜達在選後附和PiS製造混亂與不穩定的行動，呼籲他必須制止「這種導致危險局面的奇觀」。他還稱，杜達為通緝犯提供庇護，是妨礙司法公正，適用於可判處3個月至5年監禁的刑法條款，「我只想讓總統意識到他的政治友人蒙騙了他，是他們為他設下陷阱，而不是我。」

▲▼波蘭警方逮捕法律正義黨（PiS）的前內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）與其副手瓦席克（Maciej Wasik）後，抗議者聚集在警察局前。（圖／路透）

▲▼警方逮捕PiS的前內政部長卡明斯基與其副手瓦席克後，抗議者聚集在兩人被關押的警察局外。（圖／路透）

▲▼波蘭警方逮捕法律正義黨（PiS）的前內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）與其副手瓦席克（Maciej Wasik）後，抗議者聚集在警察局前。（圖／路透）

被捕的卡明斯基與瓦席克2007年在PiS政府任職時，因濫用職權而被定罪，當2015年PiS重新執政時杜達赦免了兩人，允許他們在上訴提交至更高等的法院前，就可以擔任內政部長等高級官位。然而，他們去年12月被判處2年有期徒刑，法院8日下令警方逮捕他們，並將兩人關押入監。

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