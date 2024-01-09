吊車大王4億「小羅浮宮」養4妻14兒女　30校友朝聖...嘆金碧輝煌

記者劉人豪／新竹報導

竹北吊車大王、啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，不只性格海派、感情生活更是精彩，除了有4位妻子外以及14名兒女外，還耗資4億元打造的8層樓豪宅「小羅浮宮」。近日交通大學校友會前往參觀胡漢龑的「小羅浮宮」，讓網友大喊羨慕「我也想去交流」。

▲交通大學校友會前往胡漢龑的小羅浮宮參觀。（圖／翻攝自Facebook／交通大學校友會）

▲胡漢龑說，自己是取之於社會、用之於社會，只要社會有需要，他就會義無反顧貢獻。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

交通大學校友會5日在臉書發文指出，感謝胡漢龑熱情接待校友會GIVERS CLUB參訪金碧輝煌的啟德羅浮宮，並且分享創業歷程、與交大校友們深度交流，期待未來互為貴人。

照片中，胡漢龑穿綠色上衣黃色褲子，與樓梯上約30名交大校友一起合照。網友看到後也留言「老闆太棒了」、「感覺是非常特別的體驗」、「我也想去交流」、「好讚的活動」。

▲胡漢龑事業有成、性格海派，在竹北打造「小羅浮宮」豪宅，成為當地知名地標。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

胡漢龑坐擁4位嬌妻，為了妻子與奉養年邁的母親，特地在竹北打造「小羅浮宮」豪宅，每層占地逾200坪，還大方讓4個老婆「1人1層」，且室內裝潢全依每位夫人的喜好量身設計；除此之外，胡漢龑還在8樓設置「極樂澡堂」，內部裝設4間全透明淋浴間，增添閨房情趣。另屋內多採用象牙白、金黃色點綴，接待賓客的小客廳中還擺了張金黃色大長桌，桌上除了奢華的咖啡杯外，還有2隻黃金老鷹。