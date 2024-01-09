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大陸 大陸焦點 特派現場

29歲人妻遭「輾壓拖行8.5公尺」橫屍車輪間　尪：她自己鑽下去的

▲▼ 人妻被輾壓死。（圖／大皖新聞、中國新聞週刊）

▲干婷父母丈量現場，強調女兒不是自己鑽到車底下去的。（圖／大皖新聞、中國新聞週刊）

記者蔡儀潔／綜合報導

時年29歲的干婷在地下停車場內，被丈夫張超輾壓並拖拽8.5公尺，整個身子橫在2個車輪之間死亡。事後，張男辯稱死者是「自己鑽進車底下去的」。干婷父母近年積極為女兒之死奔波，此案9日開庭。

據《大皖新聞》報導，2021年3月6日上午6時50分，張超向岳父干軍撂話說「你把干婷看好，不要讓她出門，今天要出大事的」。沒多久，張超打電話給岳父說「干婷鑽到車子底下了」。

干軍到地下停車場後，看見女兒的頭在左前輪，腳在右前輪後，整個身子橫在兩個車輪之間，「我喊她沒反應，摸了脈搏已經不跳了。」最終，干婷搶救無效死亡。

報導稱，女兒死亡，干軍和妻子都是數著日子過的，為了給女兒維權，近3年來他們跑了許多地方，並堅持在網路發聲，「好好的一個家，都被毀了。特別是晚上經常一覺醒來，總以為女兒還在，現實中卻已經不在了，打破了夢境，下半夜就不能睡覺了。」今年59歲的干軍，夾雜著白髮，顯得有些憔悴、疲憊。

▼干婷的房間父母還給空著，並在她的書桌上擺放遺像，常常會來和女兒「說話」。（圖／大皖新聞）

▲▼ 人妻被輾壓死。（圖／大皖新聞、中國新聞週刊）

干軍向記者展示現場情況，包括起點和事發點距離約10公尺，明顯的拖拽痕跡有8.5公尺，「怎麼可能這麼長距離沒感覺？車標被碰碎，保險槓有破裂痕跡，這些都說明人不是自己鑽到車底下去的。」

干婷的案子9日在武漢市江岸區人民法院一審開庭，檢方指控的罪名是「過失致人死亡罪」。具體內容指出，張某至地下停車場駕駛車輛時，因未盡到安全注意義務，將妻子干婷碾壓拖拽約8.5公尺後停車，並撥打110報警、120急救中心電話，後干婷經搶救無效死亡。

對於這一罪名，干軍一直耿耿於懷，「我們一直認為，事實不是像他所說我女兒是自己鑽進車底下去的，因為我女兒死了，他就往她身上扣。」

干父對女兒的死亡原因和案件定性存在異議，聘請的律師介入後，建議其委託鑒定中心進行法醫學書證審查論證。

法醫學書證審查意見書稱，干婷符合機械性窒息死亡；機械性窒息的形成缺乏「車輛輾壓、擠壓」頸部的客觀條件和屍體表現；不能排除她左大腿前外側先被撞擊，再被他人扼頸後又被車輛擠壓拖拽致肝臟等器官損傷；案件有進一步偵查的必要。

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