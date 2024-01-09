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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

青貧讀大學研究所都免費！　侯友宜再拋教育政見：打破貧窮世襲

▲▼ 侯友宜新北市板橋車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜先前提出青年侯康貸購屋免頭款、學貸免利息等政策，引發許多青年朋友好評，日前又提出「青貧讀大學、碩士免費」，承諾當選後，針對這些弱勢貧窮家庭的子女，就讀大學及研究所都免學費，且這項措施會在113學年度實施，預估有97萬人受惠，政見一出迴響熱烈。

侯友宜認為，台灣貧富差距擴大為6.15倍，創十年新高，已然形成「貧窮世襲」，而這些貧窮家庭的孩子讀大學，常常連學費都付不起，還必須要去打工，所以他希望能幫助弱勢貧窮家庭子女，透過教育來翻轉人生。

侯友宜說，所以如果他當選，將提供綜所稅12%（報稅所得淨額區間於56萬至126萬之間）以下的家庭，子女就讀大學和研究所都免學費，並於113學年度實施，經費約需515億元，預計有97萬人可受惠。

競選辦公室發言人吳亮賢進一步說明，台灣貧富差距創下10年新高，所得分配不均，所得差距高達6.15倍。國內分配正義及社會流動出現大問題，高所得家庭小孩進入到公立大學機會遠高於低所得家庭，侯友宜提出的主張，就是當選總統後，任內實現對家境較辛苦的大學生、研究生免學費，並排富以綜所稅12%為標準。

吳亮賢表示，根據財政部111年度累進稅率標準，綜所稅12% (112年報稅所得淨額區間在56-126萬之間)以下的家庭，要付小孩大學學費及生活費負擔很重，生活很辛苦。為照顧辛苦家庭及學生，我們提出的大學生免學費，就是要做到世代正義與破除貧窮世襲。至於「境外生學費」機制，不適用此項規定，仍依現行辦法。

「民進黨不做，侯友宜來改變！」吳亮賢說，侯友宜之前已提出逐年定額補助就讀私立大專校院學生學雜費由3.5萬元增至5萬元及大學學貸免息，如今再度提出家境較辛苦的大學生、研究生免學費這樣的有感政見，就是希望打破貧窮世襲的惡性循環，幫助辛苦家庭有公平受教權，翻轉世代。

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