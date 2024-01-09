台男柬埔寨遭亂刀砍死！疑詐團分贓不均　4人被逮

記者黃翊婷／綜合報導

柬埔寨金邊市本月3日發生一起命案，40歲的台灣籍李姓男子疑似因為詐團分贓不均起口角，遭10多人追砍，慘死在當地俄羅斯大道一棟公寓的頂樓。這也是近2年來，台灣人在柬埔寨遇害的第3起命案。

▲圖為警方在機場舉牌，提醒民眾勿信海外高薪打工詐騙。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，有毒品等前科的李男3日與詐團成員疑似因為分贓不均起口角，遭10多人持刀、槍械追殺，最終慘死在俄羅斯大道一棟公寓的頂樓，目前柬埔寨警方已逮捕涉案4人，其中包含台灣籍人士。

這已經是近2年來，第3起台灣人在柬埔寨喪命的案件。2022年8月底，有3名台灣籍男子在柬埔寨遭爆頭槍殺，3名死者均有前科，其中，林姓死者是台南人，過去時常在臉書發布參加廟會活動的直播影片，也曾幫參選里長的朋友拉票，他2022年8月10日前往柬埔寨，沒想到同年同月28日就發生憾事，讓得知此事的親友相當震驚。

2023年11月間又發生台灣籍男子在柬埔寨遭槍殺事件，死者是50歲的吳姓男子，他2010年間曾擔任詐騙機房首腦，2個月獲利上千萬元，2014年前往柬埔寨繼續經營詐騙，沒想到2023年11月7日就被柬埔寨警方發現，陳屍在波比市一處荒地的廢棄車輛中，經當地法醫檢驗，應當是遭人近距離開槍，包括後腦、右眼和太陽穴都被子彈射中。