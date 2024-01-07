「美籍泌尿醫」甜言蜜語　屏東婦暈船急匯款！保七+行員聯手阻詐

▲保七總隊員警及臺銀屏東分行行員聯手阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣50歲陳姓婦人在IG認識的「美國泌尿科帥哥醫生」男友，掉進愛情詐騙陷阱，到台灣銀行屏東分行臨櫃欲匯款美金1650元，被保七員警和行員發現及時阻止。

保七總隊表，陳婦臨櫃匯款時，神情緊張，引起派駐臺灣銀行保七員警、行員注意，並予以關懷提問。

她起初表示，友人在土耳其因卡片故障無法付款，所以前來匯款協助。員警獲同意查看手機內容後發現，對話內容盡是噓寒問暖、甜言蜜語。

她才坦承於1個月前在IG認識一位美國籍帥哥的泌尿科醫師，該名醫師住在美國芝加哥，日前赴土耳其洽談合作生意，不料因所持有的信用卡卡片故障，困在飯店旅館內，急需陳婦匯款1650美金至飯店經理的帳戶，才得以解決目前的窘境，字裏行間均散發著濃濃的愛意，讓她陷入詐騙集團的愛情深淵。

經員警與臺銀行員舉出諸多案例告知她，並向她勸說所有的對話內容全是詐騙集團騙術，千萬別上當；她才恍然大悟這全是一場感情詐騙，十分感謝員警與臺銀行員的幫忙，立即取消辦理匯款。

保七總隊特別呼籲，詐騙集團擅長利用網路科技，盜用俊男美女照片與被害人交友後，同時使用極度浪漫的言語及承諾，令人陶醉其中，無法自拔，再找各種理由要求被害人匯款而獲利，請民眾網路交友一定要特別注意，匯款前一定得再三查證，以免上當受騙。