快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

▲南投國姓鄉凶殺案。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉互助村今（8）日12時許傳出重大命案，消防獲報創傷案件，發現一名男性頸部遭到割開，明顯死亡倒臥在中原派出所門口。警方指出，包含仁愛鄉中華路在內，該案造成2人死亡1人受傷，詳細原因待釐清。

南投消防指出，今日12時24分獲報後，立即前往中原派出所，發現一名男子明顯死亡倒臥派出所門口，頸部大動脈以及氣管被割開，明顯死亡。警方指出，中華路上還有2名傷患，救護人員前往後，發現1人同樣遭割頸死亡，另1人輕傷拒絕送醫。