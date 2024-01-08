　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

▲南投國姓鄉凶殺案。（圖／民眾提供）

▲南投國姓鄉凶殺案。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉互助村今（8）日12時許傳出重大命案，消防獲報創傷案件，發現一名男性頸部遭到割開，明顯死亡倒臥在中原派出所門口。警方指出，包含仁愛鄉中華路在內，該案造成2人死亡1人受傷，詳細原因待釐清。

南投消防指出，今日12時24分獲報後，立即前往中原派出所，發現一名男子明顯死亡倒臥派出所門口，頸部大動脈以及氣管被割開，明顯死亡。警方指出，中華路上還有2名傷患，救護人員前往後，發現1人同樣遭割頸死亡，另1人輕傷拒絕送醫。

ET快訊
幫兒出氣！竹聯副會長撂30多人校園毆打6學生
3男1女出遊成死亡之旅！　21歲男後座遭夾斃
快訊／國三生遭割頸　「乾妹」今裁定收容
快訊／2男遭割頸慘死！　1人倒警局前
支持者剃成「3號」　侯友宜讚：這髮型很OK吧！
蘋果「1產品」賣不出去！　庫存堆滿倉庫
帶滷肉飯、鵝肉探望　他開心享用當場噎死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄立委候選人掃街...支持者狂放鞭炮　無辜車輛燒起來

快訊／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」法院裁定收容

開心出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男坐後座當場被夾斃

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

幫兒出氣！竹聯副會長撂人校園逞凶　揪出會長招國中生入幫

快訊／高雄死亡車禍！右轉大貨車撞女騎士　滾進車底重傷亡

山友攀登瑪家笠頂山疑中風　左側肢體無力...消防隊急救援

高雄女扯髮「摻進燙青菜」問這什麼　老闆公布畫面捍衛商譽

女大生聖誕節墜樓遺體破碎修復完成　母送別心碎痛哭

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

高雄立委候選人掃街...支持者狂放鞭炮　無辜車輛燒起來

快訊／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」法院裁定收容

開心出遊竟成死亡之旅！轎車國道被撞爛　21歲男坐後座當場被夾斃

快訊／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡　1人倒臥派出所門口

幫兒出氣！竹聯副會長撂人校園逞凶　揪出會長招國中生入幫

快訊／高雄死亡車禍！右轉大貨車撞女騎士　滾進車底重傷亡

山友攀登瑪家笠頂山疑中風　左側肢體無力...消防隊急救援

高雄女扯髮「摻進燙青菜」問這什麼　老闆公布畫面捍衛商譽

女大生聖誕節墜樓遺體破碎修復完成　母送別心碎痛哭

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

高雄立委候選人掃街...支持者狂放鞭炮　無辜車輛燒起來

指甲凹陷、有黑線要注意！醫點名「指節像棒槌」：恐是肺癌

男人劈腿可以原諒嗎？　鍾欣怡霸氣「一招KO渣男」：千萬不要回收

東亞銀行：香港今年經濟成長3.5%　下半年才會跟進美國降息

台南最美落羽松林1／20登場！加碼看繽紛花海　必吃在地6小吃先收藏

載「粽色毛毛狗」回家疼！養1年變「巨無霸牛魔王」依偎腿上撒嬌

范雲認郭璽「老女人說」性別歧視　反問馬文君：解釋洩密了？

爸媽幫女兒點飲料！外送員竟伸狼爪狠捏嫩乳2次　她怕爆狂洗澡2hrs

家裡有房了　她手上有200萬「要再買1間嗎？」一票點頭：不嫌多

游顥緊咬「公益白米賄選」　蔡培慧批荒謬：團體也感謝游

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

國3車禍！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男慘遭夾斃

新北國三生跨年失聯9天　學長家找到他

鄉民憶2起「恐怖掀床命案」：女遭腰斬慘死

即／國3嚴重車禍釀8傷！21歲男脫困命危

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」！　找到人已死亡

檢舉狂魔怕身分曝光！竟冒名狂舉發142次　下場慘爆

即／高雄死亡車禍！女騎士撞上右轉大貨車亡

即／國3連環車禍！21歲男傷重不治

羅致政不雅片鑑定報告　新北檢證實收到

更多熱門

相關新聞

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

竊走金庫200萬！22歲保全秒買中古BMW逃亡

南投一名22歲賴姓保全趁中午時間，讓28歲吳姓保全先下車到餐廳用餐，趁機竊走運鈔車內的200萬元現金，立即購入一台中古BMW後逃亡，但7小時後仍被警方逮捕。因賴男繳回金額缺少96萬1000元，公司代為補上還給郵局，因此提告賴男要求賠償短少金額及違約金共103萬餘元，南投地院判決全數賠償。

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地

中寮永福社區設光電抽水系統　以綠能守護石虎棲地

南投受惠交通與觀光帶動　草屯土地價格率先反應市況

南投受惠交通與觀光帶動　草屯土地價格率先反應市況

紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！錯過今天還有機會

紫南宮「龍年錢母」10萬人排隊！錯過今天還有機會

紫南宮元旦發錢母　台南母子睡5天帳篷搶頭香

紫南宮元旦發錢母　台南母子睡5天帳篷搶頭香

關鍵字：

南投兇殺

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面