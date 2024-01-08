高雄女扯髮「摻進燙青菜」問這什麼　老闆公布畫面捍衛商譽

記者許宥孺／高雄報導

太傻眼！一名女子今(8日)下午2點到小吃店用餐，指著「燙青菜內有頭髮」詢問老闆這是什麼？沒想到老闆調閱監視器後，發現竟是女子將自己的髮絲和青菜摻和在一起。老闆對此很生氣，懷疑女子疑似是慣犯、想要毀他商譽，雖不對女子提告，但公布畫面呼籲同行小心。

▲女子扯下自己的頭髮加入菜盤，詢問店家「這什麼？」（圖／記者許宥孺攝）

位於左營區重立路上一家小吃店，老闆阿翰控訴，今天中午2點多，一名長髮女顧客點了一碗麵疙瘩和燙青菜，上菜不久後，沒多久女顧客端著一碗燙青菜出來，指著燙青菜詢問他「這是什麼？是不是頭髮？」他當時有點錯愕，認為摻在青菜內的頭髮那麼長，他怎麼會沒注意到，因此當場向女顧客致歉，並主動說明要換一盤，但女顧客堅持不要。

▲▼老闆阿翰調閱監視器畫面，發現竟是女子扯下自己的頭髮，摻在菜盤裡面。（圖／記者許宥孺攝）

老闆阿翰說，女顧客端著菜盤回座位後，有看到她拿手機使用，為釐清過程，他當下立即調閱監視器，意外發現驚人一幕。畫面中錄下，女顧客不停地用手梳理頭髮，並將掉落的頭髮扯斷後放進菜盤裡，接著以筷子攪拌，試圖要製造店家疏失。

老闆阿翰表示，女顧客用餐後到主動到櫃台結帳，他只收了麵錢，隨後就拿出監視器畫面打臉她，女顧客則露出尷尬、錯愕表情，沒多說什麼，臉很臭地就離開了。他表示，不會向女顧客求償，但為了捍衛商譽，他決定主動澄清，同時他也懷疑這名女顧客疑似是慣犯，手法很熟練，呼籲同業看到這名女子要多注意。

▲女子扯下自己的頭髮加入菜盤。（示意圖，非當事人／記者許宥孺攝）

老闆阿翰表示，他有發愛心便當，如果顧客有不方便之處，可以向他坦白，但是吃霸王餐、或是做出不可取行為換取免單，他是無法接受。

轄區左營分局今日中午也到店家拜訪，不過女子未造成具體損失，警方呼籲，民眾千萬不要隨意惡作劇，或是藉機向店家恐嚇勒索，以免涉及刑法第346條恐嚇取財罪嫌，得不償失。