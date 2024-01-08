27萬粉網紅「死訊瘋傳」已一周沒直播！團隊證實：他打架被打死

▲警方回應網紅小娜娜團隊約架致1人身亡。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網紅圈7日再傳噩耗！擁有27萬粉絲的網紅劉野約架去世，享年30歲。劉野所屬團隊是擁有2477萬粉絲的大網紅小娜娜，事發幾天後，小娜娜在直播中證實了劉野去世的消息，并透露了相關細節，「兩個人，一個叫劉野，一個叫大拓，全都各自回到家裡，要睡覺了，結果不知道因為什麼，兩個人約了架，劉野沒了……。」

據《上游新聞》報導，在某短影音平台，帳號「小娜娜」因為拍短劇和搞笑段子走紅，粉絲2477萬。而「劉野」帳號在該短影音平台也有27萬粉絲，除了拍攝短影音，還會定期直播。

直播歷史顯示，劉野去年10月至12月，幾乎每天都會直播，今年1月1日後，再無直播紀錄。「大拓」帳號11萬粉絲，直播歷史顯示，去年10月至12月幾乎每天都有直播，有時一天兩場，不過他直播紀錄也停留在今年1月1日，之後再無直播紀錄。

網紅小娜娜表示，「現在是已經立案了，誰的責任誰就去承擔，兩個人太衝動了，誰也沒想到。」團隊成員也表示，「這個事已經立案，兩個人的衝動，兩個人需要買單。一個人沒了，一個在裡頭關著呢。過程只有他倆知道，兩個人沒在公司，是個人行為，等待屍檢結果。」之後，小娜娜還表示，停播3天。

▲「劉野」帳號在該短影音平台也有27萬粉絲。（圖／翻攝自上游新聞）

企業資訊查詢平台發現，在吉林通化梅河口市，有以小娜娜為名註冊的文化傳媒公司。平台即時資訊顯示，該公司為微型企業，註冊資本50萬元（人民幣，下同），員工3人。

對此，梅河口市公安刑偵大隊工作人員表示，他們也注意到網路所傳，此事屬實，是一個案件，目前正進一步調查中，具體案情不方便透露太多。