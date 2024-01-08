中和超級星期天激戰！藍營雙倫合體車掃　吳崢、林昶佐再現學運雙帥

▲中和的立委宣戰已進入白熱化階段。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

2024選前超級星期天，新北市立委第八選區（中和）的選情也邁入最後激戰階段，各黨也紛紛派出高層為立委候選人們輔選。

儘管新北市中和區是藍營的鐵票倉，但國民黨依舊不敢鬆懈，在7日派出國民黨主席朱立倫陪同候選人張智倫一起「雙倫車掃」。朱立倫致詞時表示，張智倫是正港中和子弟，懇求中和的鄉親們多多支持，讓他高票當選，也希望大家不要在選戰進入最後關鍵時刻，聽信抹紅、抹黑的奧步，「大家都不用聽、不要信，咱們堅定向前走！成功一定是我們的！」

▲吳崢請來林昶佐站台。（圖／翻攝自IG）

面對國民黨的強勢來襲，被民進黨徵召出戰的立委候選人吳崢，7日也在太陽花學運時期的戰友、立委林昶佐的陪同下，到市場掃街拜票。吳崢坦言，他希望翻轉中和長年被金權世家捆綁的局面，呼籲民眾出來投票，希望能讓中和「崢崢日上」。當天晚上，新北市議員張維倩也義氣相挺，陪同吳崢在南勢角車掃，沿路也有不少民眾開心地向2人揮手致意。

至於民眾黨的立委候選人邱臣遠，7日也和台北市議員陳宥丞、立法委員張其祿一同展開車掃，爭取曝光。邱臣遠表示，在選舉的最後時刻，他希望大家可以和他一起「集中選票，翻轉中和」，讓優秀立委續留國會，再拚一個四年，把對中和提出的政見、願景全都實現。