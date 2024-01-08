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「埔里阿公」賴錦鏡父女籌建12年　炫寬愛心教養家園新院區終動土

▲炫寬愛心教養家園新院區日前動土開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲炫寬愛心教養家園新院區日前動土開工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園」新建院區歷經12年籌建，日前終於動土開工，未來服務能量可從原有的68床增至90床，提供院生更好的照護品質。

開工動土典禮於5日舉辦，由董事長賴錦鏡主持，副縣長王瑞德受邀出席，並與縣議員吳國昌、陳宜君、林芳伃、蔡昱誠，埔里鎮長廖志城、台中高等檢察署台中檢察分署檢察官周穎弘、立委馬文君服務處主任潘杰宏、副議長服務處主任黃明輝、黃世芳議員服務團隊暨前縣議員黃志學等人一同執鏟、焚香祈福，祈求工程順利圓滿，過程簡單隆重。

王瑞德說，有「埔里阿公」之稱的賴錦鏡本身有一個重度智障的女兒，因此於60歲時一手創辦炫寬愛心教養家園，多年來刻苦用心經營，提供身心功能障礙、需要全日型專業照顧的孩子們一個溫馨家園，嘉惠許多家庭，並有感社會需求及符合法規要求，12年來與其長女暨現任院長賴琬仍積極覓地、籌劃及募款籌建新院區，希望解決日增的住宿需求並提供安全舒適的照顧空間。

▲炫寬愛心教養家園新院區日前動土開工。（圖／南投縣政府提供）

賴琬仍表示在縣府協助下，向台糖公司以設定地上權方式租得埔里鎮寶湖窟60地號的興建用地，並予以准籌新院區；基地面積1萬1561平方公尺，因近年物價飛漲、營建成本不斷攀升，目前規劃先執行第1期工程興建的3747.52平方公尺，為2棟3層樓建物，預估興建費用約1.5億餘元，已募得善款約5000萬元、金融貸款2仟萬元，尚有8000餘萬元需要仰賴民間善款挹注。

縣府指出，南投人口數至112年10月底為47萬7558人，領取身心障礙證明人數計 3萬3197人、佔6.95%，全縣現有4家身心功能障礙者照顧機構、收容數達333床，加上炫寬家園完成後新增的22床，對身心功能障礙者教養服務有很大幫助。

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